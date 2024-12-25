Водители в ужасе: жуткое ДТП в центре Владивостока попало на камеру — видео

Во Владивостоке, напротив дома по адресу Переулок Павленко, 6, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель Hyundai поворачивал налево через другую полосу и не занял крайнее положение на дороге, что привело к столкновению с Toyota Aqua.