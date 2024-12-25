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Posted 25 декабря, 06:31

Published 25 декабря, 06:31

Modified 25 декабря, 06:55

Updated 25 декабря, 06:55

Две иномарки вылетели на парковку в центре Владивостока

Водители в ужасе: жуткое ДТП в центре Владивостока попало на камеру — видео

25 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI.

Две иномарки вылетели на парковку в центре Владивостока

Сюжет
ГИБДД
Серьезная авария случилась в центре Владивостока. И водители, и очевидцы остались в шоке от произошедшего.

Во Владивостоке, напротив дома по адресу Переулок Павленко, 6, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель Hyundai поворачивал налево через другую полосу и не занял крайнее положение на дороге, что привело к столкновению с Toyota Aqua.

Момент ДТП попал на камеру наблюдения.

Видео: autogarant_vl.

После удара Hyundai снес шлагбаум и выехал на тротуар, что создало дополнительные опасности для пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Пока информации о пострадавших нет, однако очевидцы сообщают о сильном ударе. Водители обоих автомобилей были в шоке от произошедшего.

Ведется расследование для установления всех деталей инцидента.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Находке, в результате которой пострадали четыре человека.

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