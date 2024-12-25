Водители в ужасе: жуткое ДТП в центре Владивостока попало на камеру — видео

Posted 25 декабря, 06:31
Published 25 декабря, 06:31
Modified 25 декабря, 06:55
Updated 25 декабря, 06:55
Во Владивостоке, напротив дома по адресу Переулок Павленко, 6, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель Hyundai поворачивал налево через другую полосу и не занял крайнее положение на дороге, что привело к столкновению с Toyota Aqua.
Момент ДТП попал на камеру наблюдения.
После удара Hyundai снес шлагбаум и выехал на тротуар, что создало дополнительные опасности для пешеходов. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.
Пока информации о пострадавших нет, однако очевидцы сообщают о сильном ударе. Водители обоих автомобилей были в шоке от произошедшего.
Ведется расследование для установления всех деталей инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Находке, в результате которой пострадали четыре человека.