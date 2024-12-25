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Posted 25 декабря, 07:24

Published 25 декабря, 07:24

Modified 25 декабря, 07:26

Updated 25 декабря, 07:26

Интенсивный снегопад начался в одном из районов Приморского края

Зимнее волшебство: чарующий снегопад укрыл Приморье — видео

25 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI.

Интенсивный снегопад начался в одном из районов Приморского края

Сюжет
Новый год
Природа преподнесла подарок жителям Лазовского района. Настоящая зимняя сказка наблюдается в Преображении.

В новых медиа сообщили, что в некоторых уголках региона пошел снег. Зимние осадки неспеша укрывают Преображение в Лазовском районе. Снежинки успели заполонить всю землю и крыши автомобилей. Сказочными кадрами поделился один из подписчиков социальных сетей.

Видео: Погода 25 регион.

Стоит отметить, что многие приморцы оценили природное явление. А некоторые даже успели позавидовать: «Почему во Владивостоке нет снега? Как-то странно. Хочется настоящей зимы», — пишут пользователи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, судя по прогнозам, Новый год в краевой столице пройдет без снега.

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