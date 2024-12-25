Зимнее волшебство: чарующий снегопад укрыл Приморье — видео

В новых медиа сообщили, что в некоторых уголках региона пошел снег. Зимние осадки неспеша укрывают Преображение в Лазовском районе. Снежинки успели заполонить всю землю и крыши автомобилей. Сказочными кадрами поделился один из подписчиков социальных сетей.