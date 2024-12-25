Зимнее волшебство: чарующий снегопад укрыл Приморье — видео

Posted 25 декабря, 07:24
Published 25 декабря, 07:24
Modified 25 декабря, 07:26
Updated 25 декабря, 07:26
В новых медиа сообщили, что в некоторых уголках региона пошел снег. Зимние осадки неспеша укрывают Преображение в Лазовском районе. Снежинки успели заполонить всю землю и крыши автомобилей. Сказочными кадрами поделился один из подписчиков социальных сетей.
Стоит отметить, что многие приморцы оценили природное явление. А некоторые даже успели позавидовать: «Почему во Владивостоке нет снега? Как-то странно. Хочется настоящей зимы», — пишут пользователи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, судя по прогнозам, Новый год в краевой столице пройдет без снега.