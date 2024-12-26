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Posted 26 декабря, 03:16

Published 26 декабря, 03:16

Modified 26 декабря, 03:18

Updated 26 декабря, 03:18

Луна будет необычайно красивой в новогоднюю ночь в Приморском крае

Новогодний подарок: редкое явление украсит небо в Приморье ночью 31 декабря

26 декабря 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney.

Луна будет необычайно красивой в новогоднюю ночь в Приморском крае

Сюжет
Новый год
Судя по всему, главный подарок жителям Приморского края преподнесет матушка природа. Луна поразит людей своей красотой в последний день 2024 года.

Природа решила сделать подарок жителям Земли на Новый год. 31 декабря единственный естественный спутник Земли почернеет, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Приморцы смогут увидеть, как Луна станет невидимой, скрывшись в тени нашей планеты. Всему виной пятая фаза Луны, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной. Подобные явления происходят всего лишь 3-4 раза за сто лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странные спутники заметили жители Приморского края поздней ночью в Артеме.

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#Общество#Владивосток#Новый год#Природа#Приморский край#Артем#Приморцы#Луна
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