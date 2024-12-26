Новогодний подарок: редкое явление украсит небо в Приморье ночью 31 декабря

Приморцы смогут увидеть, как Луна станет невидимой, скрывшись в тени нашей планеты. Всему виной пятая фаза Луны, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной. Подобные явления происходят всего лишь 3-4 раза за сто лет.