Новогодний подарок: редкое явление украсит небо в Приморье ночью 31 декабря

Posted 26 декабря, 03:16
Published 26 декабря, 03:16
Modified 26 декабря, 03:18
Updated 26 декабря, 03:18
Природа решила сделать подарок жителям Земли на Новый год. 31 декабря единственный естественный спутник Земли почернеет, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.
Приморцы смогут увидеть, как Луна станет невидимой, скрывшись в тени нашей планеты. Всему виной пятая фаза Луны, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной. Подобные явления происходят всего лишь 3-4 раза за сто лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странные спутники заметили жители Приморского края поздней ночью в Артеме.