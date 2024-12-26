Рост цен, кредиты и деньги в «банке»: финансовые советы жителям Приморья на 2025 год

Posted 26 декабря, 01:51
Published 26 декабря, 01:51
Modified 26 декабря, 01:53
Updated 26 декабря, 01:53
Приморские экономисты считают, что более точными финансовые прогнозы, а соответственно, и советы приморцам будут после 21 января 2025 года, когда в недружественной России стране произойдут важные политические события. Эксперт «Восток-Медиа», экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич говорит о том, что сейчас большое количество стран мира находятся на перепутье — ожидают вступления в должность президента страны-гегемона, после которого события пойдут либо по удачному сценарию, либо будут, мягко говоря, неприятными.
«Совершенно точно, изменения будут и они будут большие. Для России это либо очень глубокий такой по-настоящему квадроэкономический кризис — с дефолтами, обвалами и всякими ужасами. Это если пойдет по плохому сценарию. Или у нас есть шансы на посткризисный отскок, если пойдет по хорошему сценарию», — отметил Максим Кривелевич.
Эксперт пояснил, что посткризисный отскок — это когда заканчивается большой кризис, и начинается очень мощный посткризисный рост. Это можно сравнить с большим пожаром в лесу. Когда все уже прогорело, семена упали потом на эту удобренную почву, и начался очень бодрый рост зелени.
«До 21 января — выдыхаем и ждем. Мы ж не одни такие. Полмира точно так же в телевизор смотрит и ждет. На Ближнем Востоке — Израиль, Ливан, Сирия, Иран. Китайцы, у которых тоже как бы очень два больших вопроса есть, потому что их экономическое благополучие только исключительно от этого будет зависеть», — рассказал экономист.
Он добавил, что все те события, которые происходили с конца осени, такие как санкции против Газпромбанка, блокировка системы UnionPay для российских клиентов — это все шла подготовка к этому событию.
Но есть общие тенденции, которые будут наблюдаться в России и Приморье в 2025 году вне зависимости от того, что скажет гегемон. По словам Максима Кривелевича, это, во-первых, рост цен.
«Продукты подорожают точно и при любом раскладе. Жителям Приморья нужно это держать в голове, и постараться не перетратить. То есть, если семья обычно тратила на продукты 50 тысяч рублей в месяц, то надо готовиться, что этот же продуктовый набор обойдется уже в 55-60 тысяч рублей, то есть на жизнь денег надо будет больше», — говорит эксперт.
В любой кризис кэш лучше иметь. Будет рост — кэш понадобится акции покупать. Будет падение, потребуется кэш покупать соль, спички и патроны, — говорит Максим Кривелевич.
«Лучше сейчас воздержаться от каких-то бодрых инвестиций в какой-то бизнес — лучший проект это держать деньги в деньгах. Причем лучше держать их в нескольких валютах, потому что и родное государство, как бы, не спит, и экономика не дремлет. Если все сложите в рубли, а проснулись 21-го числа, у вас 300 рублей за доллар, примерно, — будет обидно. Все сложили в долларах — а на утро сообщают — все сдаем доллар, валютная операция незаконна — опять обидно. Так что лучше держать что-то в рублях, что-то в евро, долларах, юанях. Сколько-то держите наличными, а сколько-то в банках», — советует эксперт.
«Очень сейчас хорошо брать любые льготные кредиты. Вот всякие семейные, сельские, дальневосточные ипотеки, кредиты в рамках преференциальных режимов — ТОРов и СПВ. Почему? Потому что кризис — это не тогда, когда все становятся беднее. Кризис — это если все взяли кредит под 20 процентов, а вы взяли под 2 процента, они все разорятся, вы нет. Поэтому надо пользоваться государственными льготами. Но не берите лишнее», — рассуждает Максим Кривелевич.
А эти советы на первый взгляд не совсем финансовые. Например, Максим Кривелевич настаивает — перед кризисом лучше со всеми соседями дружить. Такие добрососедские связи миллионы российских семей спасают в трудные периоды. Так, что этот совет лишним не будет.
«Поддерживаем здоровье, так, чтобы на медицину тратиться не пришлось. Отремонтируйте зубы, подлечите глаза, волосы, ногти — пока цены не выросли. Надо понимать, что денег нужно будет больше на жизнь, не надо лезть в какие-то новые рисковые проекты, не трогайте какой-то венчурный бизнес, держите деньги в разных валютах, и если не можем взять льготные кредиты, то берем. Вот такие будут советы до 21 января 2025 года, а после вернемся к этому разговору и более подробно и точно скажем, как будем жить дальше», — отметил эксперт.
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