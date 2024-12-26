Рост цен, кредиты и деньги в «банке»: финансовые советы жителям Приморья на 2025 год

Приморские экономисты считают, что более точными финансовые прогнозы, а соответственно, и советы приморцам будут после 21 января 2025 года, когда в недружественной России стране произойдут важные политические события. Эксперт «Восток-Медиа», экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич говорит о том, что сейчас большое количество стран мира находятся на перепутье — ожидают вступления в должность президента страны-гегемона, после которого события пойдут либо по удачному сценарию, либо будут, мягко говоря, неприятными.