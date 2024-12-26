Весеннее тепло отступило: морозы возвращаются в Приморье

Бесснежная погода во Владивостоке продолжается. Но без изменений не обойдется, — в краевой столице задует противный ветер. Оттепель сменится похолоданием до -9 °C. В Уссурийске тоже будет властвовать противный ветер. Температура воздуха составит -8 — -10 °C. В Находке преимущественно бех осадков. Местами возможен гололед. Также город не обойдет стороной морозное дуновение. Воздух прогреется до -4 — -6 °C.