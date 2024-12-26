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Posted 26 декабря, 00:41

Published 26 декабря, 00:41

Modified 26 декабря, 00:43

Updated 26 декабря, 00:43

Похолодание нагрянуло в Приморский край после оттепели

Весеннее тепло отступило: морозы возвращаются в Приморье

26 декабря 2024, 00:41
Фото: 1MI.

Похолодание нагрянуло в Приморский край после оттепели

Сюжет
Погода
В Приморский край постепенно возвращаются холода, которые дали слабину перед аномальным теплом. Однако морозное настроение декабря вернулось.

Сегодня, 26 декабря, в регионе пройдут умеренные зимние осадки. На дорогах могут сформироваться гололедица и снежный накат. Также в крае будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщает «Примгидромет». Температурный фон будет колебаться от -5 до -15 °C.

Бесснежная погода во Владивостоке продолжается. Но без изменений не обойдется, — в краевой столице задует противный ветер. Оттепель сменится похолоданием до -9 °C. В Уссурийске тоже будет властвовать противный ветер. Температура воздуха составит -8 — -10 °C. В Находке преимущественно бех осадков. Местами возможен гололед. Также город не обойдет стороной морозное дуновение. Воздух прогреется до -4 — -6 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что плюсовые температуры неожиданно распространились по некоторым районам Приморского края.

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