Пепел желаний в Приморье — а как празднуют Новый год в других странах

Новый год тайцы очень любят, поэтому празднуют его не два раза, как в России, а три. Сначала по европейской традиции, потом по китайской и третий Новый год их собственный — Сонгкран. Празднуется он в апреле несколько дней подряд. В это время тайцы выходят на улицы, чтобы пожелать друг другу счастья и… облить водой с головы до ног. Считается, что чем быстрее и сильнее ты промокнешь, тем больше счастья придет в новом году.