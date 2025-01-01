Пепел желаний в Приморье — а как празднуют Новый год в других странах

Posted 1 января, 03:18
Published 1 января, 03:18
Modified 1 января, 03:18
Updated 1 января, 03:18
Если вам когда-нибудь доведется встречать Новый год в Греции, по пути в гости захватите с собой камень побольше — там принято положить на порог хозяев дома крупные камни с пожеланиями такого же большого богатства. Если же больших камней не нашлось, можно взять самый маленький и пожелать, чтобы возможные беды хозяев были не тяжелее этого камешка.
В этой стране принято гасить свет в новогоднюю ночь на несколько минут. Пока сохраняется темнота можно поцеловать любого гостя, но не принято говорить кто и кого поцеловал. Ходи потом весь год и думай, кто же тебя облобызал…
Вот эта прям экзотическая традиция — в Микронезии для того, чтобы обмануть нечистую силу, под новый год каждый имеет право поменять имя, чтобы весь следующий год прожить легко и безбедно. Имя выбирается по желанию, поэтому часто весь год в этой стране очень много людей живет под одним и тем же именем.
За день до Нового года кубинцы набирают воду в кружки, тазы и кастрюли. Налить нужно столько, сколько грехов было совершено в уходящем году. А после полуночи вода выливается за порог, что символизирует очищение от пороков.
Свистков и дудочек боятся злые духи — так думают жители Венгрии. И чтобы наступающий год был счастливым, перед его приходом обязательно нужно очистить города от нечисти. И в новогоднюю ночь Венгрия наполняется громкими трелями и свистом.
Датчане следуют одной интересной новогодней традиции — бросают в двери друзей и соседей разбитую посуду. Та семья, на пороге которой окажется больше всего разбитых тарелок, чашек и стаканов, будет самой удачливой в наступающем году.
Новогодняя ночь в Панаме — горе для пожарных. А все дело в очень необычной традиции — каждая семья должна сжечь чучело известного человека — политика, спортсмена, артиста. Датчане уверены, что если сжечь чучело олимпийского чемпиона сборной страны или президента Дании, то все неприятности уходящего года сгорят.
А с этой традицией появилась сразу и еще одна — в полночь на улицах панамских городов начинают звонить колокола всех пожарных вышек. Кроме того, сигналят клаксоны автомобилей, все кричат. Подобный шум призван угрожать неприятностям в наступающем году.
Красивое зрелище можно наблюдать в новогоднюю ночь в Бразилии — здесь океан сверкает огнями. Бразильцы загадывают желания и пускают по воде плоты со свечами и дарами богине моря. В прибрежные волны бросают лепестки белых цветов, чтобы океан принял желания. Приход Нового года сопровождает выстрел из пушки, после которого бразильцы обнимают всех вокруг, чтобы год был полон любви.
В Японии верят, что к Новому году в каждом доме должны быть бамбуковые грабли, чтобы загребать счастье, которое будет на них валиться в наступающем году. Поэтому каждый дом украшен такими граблями. А в новогоднюю ночь японцы громко смеются, чтобы год был веселым и радостным.
У шотландцев принято в новогоднюю ночь поджигать бочки с дегтем и катить их по улицам города. Так в этой стране сжигают старый год и расчищают дорогу новому. А в гости ходят, захватив с собой уголек. Нужно бросить его в камин хозяина дома, так желают удачи в новом году.
Новый год тайцы очень любят, поэтому празднуют его не два раза, как в России, а три. Сначала по европейской традиции, потом по китайской и третий Новый год их собственный — Сонгкран. Празднуется он в апреле несколько дней подряд. В это время тайцы выходят на улицы, чтобы пожелать друг другу счастья и… облить водой с головы до ног. Считается, что чем быстрее и сильнее ты промокнешь, тем больше счастья придет в новом году.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 11 тысяч голосов жителей Артема помогли построить в городе светомузыкальный фонтан.