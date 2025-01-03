А это иллюминация и я: где сделать фото «с настроением» во Владивостоке

Posted 3 января, 00:08
Published 3 января, 00:08
Modified 3 января, 00:08
Updated 3 января, 00:08
Центральная площадь города, все скверы в центре — сквер имени Суханова, Адмиральский, Театральный, а также общественные пространства в более отдалённых районах — на 3-й Рабочей, на Надибаидзе, в районе сопки Бурачка, в Покровском парке и парке имени Лазо — все украшены светящимися фигурами. Особенно эффектны они, конечно, в тёмное время суток.
А уж с каким удовольствием делают фотографии владивостокцы и гости города на фоне «звёздного неба» на пешеходной части улицы Адмирала Фокина!
Разумеется, сделать красивые фото можно и на фоне елок, которые установлены в скверах города — и причём днем. Также красивые снимки получатся и на территории музея «Россия — моя история», причём и днём, и вечером.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивосток стал героем двух выпусков одной из самых популярных программ канала RT, предназначенных для испаноязычной аудитории, — «Список Эрика» (12+).