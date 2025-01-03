А это иллюминация и я: где сделать фото «с настроением» во Владивостоке

Центральная площадь города, все скверы в центре — сквер имени Суханова, Адмиральский, Театральный, а также общественные пространства в более отдалённых районах — на 3-й Рабочей, на Надибаидзе, в районе сопки Бурачка, в Покровском парке и парке имени Лазо — все украшены светящимися фигурами. Особенно эффектны они, конечно, в тёмное время суток.