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Posted 3 января, 00:08

Published 3 января, 00:08

Modified 3 января, 00:08

Updated 3 января, 00:08

Названы самые интересные зимние фотозоны Владивостока

А это иллюминация и я: где сделать фото «с настроением» во Владивостоке

3 января 2025, 00:08
Фото: vostokmedia.com.

Названы самые интересные зимние фотозоны Владивостока

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Уже несколько лет подряд Владивосток радует своих жителей и гостей замечательной новогодней иллюминацией и украшениями, на фоне которых можно сделать прекрасные фотографии на память.

Центральная площадь города, все скверы в центре — сквер имени Суханова, Адмиральский, Театральный, а также общественные пространства в более отдалённых районах — на 3-й Рабочей, на Надибаидзе, в районе сопки Бурачка, в Покровском парке и парке имени Лазо — все украшены светящимися фигурами. Особенно эффектны они, конечно, в тёмное время суток.

Фото: vostokmedia.com

А уж с каким удовольствием делают фотографии владивостокцы и гости города на фоне «звёздного неба» на пешеходной части улицы Адмирала Фокина!

Разумеется, сделать красивые фото можно и на фоне елок, которые установлены в скверах города — и причём днем. Также красивые снимки получатся и на территории музея «Россия — моя история», причём и днём, и вечером.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивосток стал героем двух выпусков одной из самых популярных программ канала RT, предназначенных для испаноязычной аудитории, — «Список Эрика» (12+).

Ven a Vladivostok: столица ДФО попала в «Список Эрика» — известность на весь мир
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