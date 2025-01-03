А когда-то умела летать: история главной ёлки Владивостока

В 1979 году Владивосток едва не остался совсем без ёлки. Это была драма! Как обычно, в середине декабря зелёную красавицу привезли из тайги, установили в «стакан», начали наряжать, вокруг ёлки создавался ледовый городок. А 20 декабря начался сильнейший шторм, ветер бушевал в городе и крае. И ёлка не выдержала — переломилась в трёх метрах от земли. Проблема состояла в том, что непогода задержалась над Приморьем и до 29 (!) декабря вертолет не мог вылететь с новой ёлкой в город. В итоге было принято решение отправить в тайгу трейлер. 30 декабря вечером на площадь приехал трейлер с новым деревом. А следом за ним — три грузовика с еловыми лапами. Дерево установили, обломавшиеся в ходе транспортировки по земле ветви заменили на те, что были в грузовиках. Работы шли всю ночь, а 31 декабря горожан встречала красивая пушистая нарядная ёлочка.