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Posted 3 января, 01:16

Published 3 января, 01:16

Modified 3 января, 01:16

Updated 3 января, 01:16

Сколько ёлок упало за полвека во Владивостоке — история вопроса

А когда-то умела летать: история главной ёлки Владивостока

3 января 2025, 01:16
Фото: МУЗЕЙ ИМЕНИ АРСЕНЬЕВА.

Сколько ёлок упало за полвека во Владивостоке — история вопроса

Сюжет
Новый год
«И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла», — кто не знает этой песни про главную героиню новогоднего праздника — ёлочку? Ведь даже на главной площади Владивостока именно она, ёлочка, — центр всех событий и самая красивая часть праздничного убранства.

В голубом вертолёте

Традиция ставить главную ёлку Владивостока на площади Борцов за власть советов на Дальнем Востоке появилась в самом конце 60-х-начале 70-х годов прошлого века.

До этого, как рассказали в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева, в 60-х годах ёлки к новому году ставили в разных районах города. А также в клубах, Домах культуры. В 1961 году во Владивостоке к празднику было установлено 18 елок, залито 28 катков (имеются в виде пришкольные, небольшие катки), создано 30 горок для детей — чтобы катались на санках от души.

Много лет, точнее — почти три десятка — главная ёлка Владивостока была живой, срубленной в тайге. В краевой центр первые годы её доставляли вертолётом, и те, кому удавалось увидеть, как винтокрылая машина везёт в город ель, паря над кварталами, вспоминали об этом не раз и не два. Дерево устанавливали в специальный «стакан», наряжали, ставили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Вокруг ёлки создавался новогодний городок — с панно на темы русских сказок, с киосками, горками, катком.

Вся ребятня Владивостока — с мамами, папами и бабушками-дедушками — стекалась на площадь, к ёлочке, в новогодние праздники.

— Помню, мне было лет пять, я подходила к сделанной из папье-маше или гипса, точно не знаю, фигуре Деда Мороза, — вспоминает жительница Владивостока Любовь. — Становилась напротив, громко рапортовала: «Слушай, Дедушка Мороз!» — и начинала читать стихи. Сколько помнила. А помнила я много. Завершалось все тем, что ко мне подходили мама с папой, которые просто замерзали, ожидая, пока я закончу своё «выступление», вручали кулёчек с конфетами, сообщая, что это от Дедушки за доставленное удовольствие, и мы шли греться в кинотеатр «Уссури» или в ГУМ.
Елка на Ленинской рядом со зданием Дальрыбвтуза
Елка на Ленинской рядом со зданием Дальрыбвтуза. Фото: МУЗЕЙ ИМЕНИ АРСЕНЬЕВА

А по земле надёжнее

В 1979 году Владивосток едва не остался совсем без ёлки. Это была драма! Как обычно, в середине декабря зелёную красавицу привезли из тайги, установили в «стакан», начали наряжать, вокруг ёлки создавался ледовый городок. А 20 декабря начался сильнейший шторм, ветер бушевал в городе и крае. И ёлка не выдержала — переломилась в трёх метрах от земли. Проблема состояла в том, что непогода задержалась над Приморьем и до 29 (!) декабря вертолет не мог вылететь с новой ёлкой в город. В итоге было принято решение отправить в тайгу трейлер. 30 декабря вечером на площадь приехал трейлер с новым деревом. А следом за ним — три грузовика с еловыми лапами. Дерево установили, обломавшиеся в ходе транспортировки по земле ветви заменили на те, что были в грузовиках. Работы шли всю ночь, а 31 декабря горожан встречала красивая пушистая нарядная ёлочка.

И с 1979 года ёлку во Владивосток вертолётом более не доставляли, решив, что вариант с трейлером и грузовиками надёжнее.

Ёлка на площади Борцов за власть советов, 70-е годы
Ёлка на площади Борцов за власть советов, 70-е годы. Фото: МУЗЕЙ ИМЕНИ АРСЕНЬЕВА

Упадёт — не упадёт…

Искусственные ели начали устанавливать на центральной площади уже в постсоветское время. И они падали от порывов приморского «ветерка» с завидной регулярностью.

Первая — в 2009-м, это была 28-метровая ель, по тем временам — самая дорогая в стране, 5,2 млн рублей. От ураганного ветра 15-тонная конструкция упала. Её срочно заменили живой небольшой елью.

Следующие падения ёлок на площади Борцов за власть советов были в 2013-м и 2017-м годах. Причём в 2013 году это была опять ёлка-рекордсмен, её высота составляла 32 метра, а маковку должна была украсить 3d-звезда. Но во время монтажа ветер качнул кран, кран задел ель — и…

Ну, а рекордсменом-долгожителем оказалась ель, купленная в 2010-м году. Он прослужила верой и правдой семь лет и именно ею экстренно заменили упавшую в 2013-м зелёную красавицу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что оказывается, завезти пиротехнику в Приморский край не так уж и просто. Более того, отправка фейерверков в международных почтовых отправлениях тоже не допускается.

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