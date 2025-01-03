Как приморцам сохранить молодость? — правильный уход за лицом в зимний период

Зима в Приморье отличается суровостью. Конечно, в регионе не часто властвуют морозы, как в Сибири, но мягким приморский климат назвать нельзя. Как же защитить свою кожу в холодный период? Можно ли сохранить молодость при помощи правильного ухода? На эти вопросы нам отвечала профессиональный косметолог с медицинским образованием из Спасска-Дальнего Елизавета Пугачева.