Как приморцам сохранить молодость? — правильный уход за лицом в зимний период

Posted 3 января, 09:14
Published 3 января, 09:14
Modified 3 января, 09:14
Updated 3 января, 09:14
Зима в Приморье отличается суровостью. Конечно, в регионе не часто властвуют морозы, как в Сибири, но мягким приморский климат назвать нельзя. Как же защитить свою кожу в холодный период? Можно ли сохранить молодость при помощи правильного ухода? На эти вопросы нам отвечала профессиональный косметолог с медицинским образованием из Спасска-Дальнего Елизавета Пугачева.
Защита — наше все
По словам Елизаветы, уход за лицом в зимний период кардинально не отличается от ежедневных процедур, которые рекомендуется делать в жаркий сезон. Намного важнее учитывать тип и состояние кожи. Но кое-какие изменения все же стоит учесть.
«В летний период нужны более легкие средства, а в зимний период более питательные дневные. Потому что от мороза и ветра должна защищать жировая пленочка. Так вы спасете от обмораживания, пересушивания ветром», — подчеркнул эксперт.
Также многие зря пренебрегают солнцезащитными кремами зимой, отметил косметолог. Некоторым стоит уменьшить СПФ защиту, но во время, например, прохождения курсов пилинга или процедур фотоомоложения или игольчатого rf-лифтинга, кожа нуждается в средстве с показателем не меньше 50 SPF. Также высокая защита требуется тем, чья кожа высокопигментированная.
«Плюс нужно понимать, если человек едет на горнолыжный курорт, то нужно не забывать о SPF. Ведь солнце отсвечивает от снега, преломление лучей негативно воздействует на незащищенную кожу. Аналогичная ситуация складывается во время купания», — поведала Елизавета.
Но если зимой ваш график не претерпит особых изменений, — выходите из дома утром, а возвращаетесь вечером, — то рекомендуется сменить защитный фактор на средство с менее сильным эффектом, подметил косметолог.
«Тут зависит от наличия пигмента, если он есть, то тогда 30-ку оставляем, если его нет, то с октября защитный фактор можно вовсе убрать. Если мы делаем агрессивные процедуры типа пилингов, то в течение нескольких дней желательно пользоваться солнцезащитным фактором», — рассказал специалист.
Не забываем о воде
С защитой мы разобрались. Но что же делать с увлажнением в холодный период? Летом в большинстве случаев подходят легкие средства, а вот когда включается отопительная система, на помощь приходит дополнительная «артиллерия» в виде сывороток и увлажняющих кремов.
«Отопительная система у нас забирает воду, соответственно нужно увлажнить кожу дополнительно. На день нужно обязательно что-нибудь более питательное», — поделилась Елизавета.
Также зимой обладателям сухой кожи рекомендуется поменять средство для умывания на молочко.
«Намочили лицо, нанесли на ладошку, разнесли и помассировали, также, как мы умываемся обычным средством гелевым или пенками, затем смываем», — рассказала Елизавета.
Без тоника не обходится ни один утренний ритуал. Ведь именно он восстанавливает PH-баланс (барьерную функцию кожи). Это средство дочищает остатки декоративной косметики и возвращает те свойства, которые смываются агрессивными «умывалками». Даже мягкие содержат активные частицы, ведь без них не избавиться от загрязнений. Однако вместе с ними кожа лишается и водно-липидной мантии, заявил косметолог.
«Поэтому тоники являются палочками-выручалочками в уходе и летом, и зимой. В теплое время года для жирной кожи тоник может заменить даже крем. Тоником восстановили PH и надобности в креме уже не будет. Но тут грамотный подбор средств», — подчеркнул эксперт.
Получается, кардинальные изменения в уходе зимой не нужны. Самое главное, правильно подобрать средства. Желательно обратиться к своему косметологу, который точно порекомендует ту косметику, которая подойдет именно для вашего типа кожи. Сохраняйте молодость правильно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из медузы делают БАДы и косметику в Приморском крае.