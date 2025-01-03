Ух, какая милота: вспомним новогодние открытки времён расцвета СССР

Posted 3 января, 06:11
Published 3 января, 06:11
Modified 3 января, 06:11
Updated 3 января, 06:11
В Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: в Стране Советов Новый год как праздник был «реабилитирован» усилиями Павла Постышева и общественности в 1935 году. Именно тогда вновь стали наряжать елки, устраивать праздники — в первую очередь для детей, выпускать новогодние игрушки, а затем и открытки.
Но периодом расцвета индустрии новогодних открыток, без сомнения, можно считать период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века. Нет, открытки выпускались и позже, и в огромных количествах, но именно в это время фантазия художников просто обрела крылья.
Открытки этого периода были не абстрактными, скорее — предельно реалистичными. Счастливые люди, веселые дети, очаровательные зверята (вскоре появились и персонажи мультфильмов, которых все узнавали), приметы времени — спутник и ракета на открытке 1963 года, например. И конечно же, часто — почти всегда — на открытке находилось место красной звезде, Кремлю или другой советской символике. Кстати, в 70-х годах и особенно в 80-х ее становилось все меньше.
Что показательно, новогодние открытки с надписями на русском языке выпускались и за пределами СССР — например, в ГДР.
Появлялись на открытках и не только рисованные, но и кукольные персонажи — это тоже была примета времени, когда большое внимание уделялось развитию кукольной мультипликации. Также часто на открытках появлялись представители различных профессий — летчики, регулировщики, крановщики. Для Владивостока особым писком были открытки с моряками.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что выставка «Василий Поленов: семья художников» (6+) открылась во Владивостоке