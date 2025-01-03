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Posted 3 января, 06:11

Published 3 января, 06:11

Modified 3 января, 06:11

Updated 3 января, 06:11

С новым годом! Министерство связи СССР, Московская фабрика госзнака, г. Москва. Художник: Пикунов Г., Автор: Пикунов Г. 1979 г.

Ух, какая милота: вспомним новогодние открытки времён расцвета СССР

3 января 2025, 06:11
Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева. С новым годом! Министерство связи СССР, Московская фабрика госзнака, г. Москва. Художник: Пикунов Г., Автор: Пикунов Г. 1979 г.

Какие открытки отправляли на новый год жители Приморского края во времена СССР

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Новогодние открытки времён расцвета СССР — с 50-х до конца 70-х годов прошлого века — умиляют, восхищают, заставляют предаваться ностальгии и радуют своей искренностью и душевностью и по сей день. Вспомним, какие они были?

В Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: в Стране Советов Новый год как праздник был «реабилитирован» усилиями Павла Постышева и общественности в 1935 году. Именно тогда вновь стали наряжать елки, устраивать праздники — в первую очередь для детей, выпускать новогодние игрушки, а затем и открытки.

Но периодом расцвета индустрии новогодних открыток, без сомнения, можно считать период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века. Нет, открытки выпускались и позже, и в огромных количествах, но именно в это время фантазия художников просто обрела крылья.

Перед Новым годом. Изогиз. Ленинград, г. Москва. Автор: Коваленко Б. 1955 г.
Перед Новым годом. Изогиз. Ленинград, г. Москва. Автор: Коваленко Б. 1955 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издание Министерства связи СССР, Москва, г. Москва. Автор: Гундобин Е.Н. 1963 г.
С Новым годом! Издание Министерства связи СССР, Москва, г. Москва. Автор: Гундобин Е.Н. 1963 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издание «ИЗОГИЗ», г. Москва. Автор: Арбеков В. 1961 г.
С Новым годом! Издание «ИЗОГИЗ», г. Москва. Автор: Арбеков В. 1961 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издательство «Советский художник», г. Ленинград. Автор: Строганова Н.С. 1956 г.
С Новым годом! Издательство «Советский художник», г. Ленинград. Автор: Строганова Н.С. 1956 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издание «Гознак» в Москве, г. Москва. Автор: Гундобин Е.Н. 1953 г.
С Новым годом! Издание «Гознак» в Москве, г. Москва. Автор: Гундобин Е.Н. 1953 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издательство «Изобразительное искусство» в Москве, г. Москва. Автор: Бокарев К. 1969 г
С Новым годом! Издательство «Изобразительное искусство» в Москве, г. Москва. Автор: Бокарев К. 1969 г. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издание «ИЗОГИЗ», г. Москва. Автор: Прытков Ю. 1960 г.
С Новым годом! Издание «ИЗОГИЗ», г. Москва. Автор: Прытков Ю. 1960 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издание Министерства связи СССР, Москва, г. Москва. Автор: Пегов С. 1968 г.
С Новым годом! Издание Министерства связи СССР, Москва, г. Москва. Автор: Пегов С. 1968 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева

Открытки этого периода были не абстрактными, скорее — предельно реалистичными. Счастливые люди, веселые дети, очаровательные зверята (вскоре появились и персонажи мультфильмов, которых все узнавали), приметы времени — спутник и ракета на открытке 1963 года, например. И конечно же, часто — почти всегда — на открытке находилось место красной звезде, Кремлю или другой советской символике. Кстати, в 70-х годах и особенно в 80-х ее становилось все меньше.

Что показательно, новогодние открытки с надписями на русском языке выпускались и за пределами СССР — например, в ГДР.

Поздравляю с Новым Годом! Германия, г. Лейпциг. 1950-е гг.
Поздравляю с Новым Годом! Германия, г. Лейпциг. 1950-е гг.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым годом! Издание «Гознак» в Москве, г. Москва. Автор: Гундобин Е.Н. 1953 г.
С Новым годом! Издание «Гознак» в Москве, г. Москва. Автор: Гундобин Е.Н. 1953 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С Новым Годом! Издание «ИЗОГИЗ», г. Москва. 1955 г.
С Новым Годом! Издание «ИЗОГИЗ», г. Москва. 1955 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева

Появлялись на открытках и не только рисованные, но и кукольные персонажи — это тоже была примета времени, когда большое внимание уделялось развитию кукольной мультипликации. Также часто на открытках появлялись представители различных профессий — летчики, регулировщики, крановщики. Для Владивостока особым писком были открытки с моряками.

С новым годом! Издательство «Изобразительное искусство» в Москве, г. Москва. 1972 г.
С новым годом! Издательство «Изобразительное искусство» в Москве, г. Москва. 1972 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С новым годом! Издательство «Планета» в Москве, г. Москва. 1978 г.
С новым годом! Издательство «Планета» в Москве, г. Москва. 1978 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева
С новым годом! Издание Министерства связи СССР, Москва, г. Москва. 1957 г.
С новым годом! Издание Министерства связи СССР, Москва, г. Москва. 1957 г.. Фото: Пресс-служба музея имени Арсеньева

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