Ух, какая милота: вспомним новогодние открытки времён расцвета СССР

Открытки этого периода были не абстрактными, скорее — предельно реалистичными. Счастливые люди, веселые дети, очаровательные зверята (вскоре появились и персонажи мультфильмов, которых все узнавали), приметы времени — спутник и ракета на открытке 1963 года, например. И конечно же, часто — почти всегда — на открытке находилось место красной звезде, Кремлю или другой советской символике. Кстати, в 70-х годах и особенно в 80-х ее становилось все меньше.