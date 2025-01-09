Непогода наступает по всем фронтам: снегопад накрыл Приморье — видео

Posted 9 января, 06:36
Published 9 января, 06:36
Modified 9 января, 06:38
Updated 9 января, 06:38
В Арсеньеве мелкие «белые мушки» сменились снегопадом. Крупные хлопья падают на умиротворенный город под пение птиц.
В Спасске-Дальнем четверг тоже не обошелся без снежинок. Если с утра было хмуро и непогода слабо напоминала о себе, то после обеда ситуация слегка ухудшилась.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад накрыл дальневосточную столицу. В пригороде зимние осадки заполонили землю еще ранним утром. Получается, прогнозы синоптиков сбываются, — непогода распространилась по Приморскому краю.