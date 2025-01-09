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Posted 9 января, 06:36

Published 9 января, 06:36

Modified 9 января, 06:38

Updated 9 января, 06:38

Непогода обрушилась на Приморский край

Непогода наступает по всем фронтам: снегопад накрыл Приморье — видео

9 января 2025, 06:36
Фото: 1MI.

Непогода обрушилась на Приморский край

Сюжет
Погода
Приморский край оказался под влиянием осадков. В разных частях региона начался снегопад. Кое-где падают мелкие белые хлопья, а в некоторых муниципалитетах повалил «солидный» снег.

В Арсеньеве мелкие «белые мушки» сменились снегопадом. Крупные хлопья падают на умиротворенный город под пение птиц.

Видео: vostokmedia.com.

В Спасске-Дальнем четверг тоже не обошелся без снежинок. Если с утра было хмуро и непогода слабо напоминала о себе, то после обеда ситуация слегка ухудшилась.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снегопад накрыл дальневосточную столицу. В пригороде зимние осадки заполонили землю еще ранним утром. Получается, прогнозы синоптиков сбываются, — непогода распространилась по Приморскому краю.

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