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Posted 9 января, 01:55

Published 9 января, 01:55

Modified 9 января, 01:57

Updated 9 января, 01:57

Снег начался в Приморском крае

Снегопад зарядил во Владивостоке — видео, фото

9 января 2025, 01:55
Фото: vostokmedia.com.

Снег начался в Приморском крае

Сюжет
Снегопад
Судя по всему, снежный удар, который прогнозировали синоптики, приближается к Приморскому краю. Зимние осадки наведались во Владивосток.

Короткая рабочая неделя началась с непогоды во Владивостоке. Снегопад накрыл краевую столицу. Горожане поделились обстановкой, которая сложилась у них за окном.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что «белые мухи» замечены практически по всему городу. Зимний «вайб» в районе Тихой передается даже через объектив камеры.

Видео: vostokmedia.com.

В пригороде снежок тоже медленно, но верно заполоняет пустующие улочки.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, в Надеждинский район зимние осадки наведались два часа назад. Двор местной жительницы к обеду замело снегом.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежный удар ожидается в Приморском крае. Судя по всему, именно он нагрянул в дальневосточную столицу.

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