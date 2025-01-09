Снегопад зарядил во Владивостоке — видео, фото

Posted 9 января, 01:55
Published 9 января, 01:55
Modified 9 января, 01:57
Updated 9 января, 01:57
Короткая рабочая неделя началась с непогоды во Владивостоке. Снегопад накрыл краевую столицу. Горожане поделились обстановкой, которая сложилась у них за окном.
Стоит отметить, что «белые мухи» замечены практически по всему городу. Зимний «вайб» в районе Тихой передается даже через объектив камеры.
В пригороде снежок тоже медленно, но верно заполоняет пустующие улочки.
К слову, в Надеждинский район зимние осадки наведались два часа назад. Двор местной жительницы к обеду замело снегом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снежный удар ожидается в Приморском крае. Судя по всему, именно он нагрянул в дальневосточную столицу.