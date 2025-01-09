«Открыла не ту дверь»: трагедия произошла в Приморье на Новый год

Posted 9 января, 07:57
Published 9 января, 07:57
Modified 9 января, 07:59
Updated 9 января, 07:59
В краевой столице празднование Нового года обернулось чудовищным событием, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Установлено, что горожанин оборудовал гараж в трехэтажный коттедж, в котором были установлены панорамные окна. Третий этаж был оснащен выходом на террасу.
Данное помещение арендовала компания для проведения новогоднего праздника в 2020 году. Одна из гостей перепутала третий этаж со вторым, где не было выхода на пристройку, и упала на асфальт. Пострадавшая умерла на месте происшествия от полученных травм.
«Первомайским судом Владивостока подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком — 1 год», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что смерть рыбака подтвердили в канун Нового года в Приморском крае.