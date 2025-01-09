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Posted 9 января, 07:57

Published 9 января, 07:57

Modified 9 января, 07:59

Updated 9 января, 07:59

Женщина умерла в новогоднюю ночь в Приморском крае

«Открыла не ту дверь»: трагедия произошла в Приморье на Новый год

9 января 2025, 07:57
Фото: Изображение Midjourney.

Женщина умерла в новогоднюю ночь в Приморском крае

Сюжет
Суд
Во Владивостоке компания друзей арендовала дом для того, чтобы отметить главный праздник. Однако новогодняя посиделка закончилась трагедией.

В краевой столице празднование Нового года обернулось чудовищным событием, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. Установлено, что горожанин оборудовал гараж в трехэтажный коттедж, в котором были установлены панорамные окна. Третий этаж был оснащен выходом на террасу.

Данное помещение арендовала компания для проведения новогоднего праздника в 2020 году. Одна из гостей перепутала третий этаж со вторым, где не было выхода на пристройку, и упала на асфальт. Пострадавшая умерла на месте происшествия от полученных травм.

«Первомайским судом Владивостока подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком — 1 год», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что смерть рыбака подтвердили в канун Нового года в Приморском крае.

Последняя рыбалка: смерть мужчины на льду Амурского залива подтвердили в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Суд#Новый год#Праздник#Трагедия#Рыбак#Несчастный случай#Приморский край
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