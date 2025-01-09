Шатается и нависает над прохожими: последствия жуткого ветра показали в Приморье

Posted 9 января, 07:19
Published 9 января, 07:19
Modified 9 января, 08:12
Updated 9 января, 08:12
Во Владивостоке сегодня, 9 января, погода начала вызывать беспокойство у жителей. Северо-западный ветер дует со скоростью до 22 м/с. Из-за сильных порывов в центре города начали шататься столбы. Очевидцы записали на камеру момент, когда уличный фонарь начал трястись.
Местные власти призывают горожан проявить осторожность и избегать нахождения под высокими конструкциями и деревьями, так как сильные порывы ветра могут привести к падению веток и других объектов.
Ожидается, что непогода поутихнет в ближайшие дни. Ей на смену придет похолодание.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро по Приморью ударят крещенские морозы.