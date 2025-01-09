Шатается и нависает над прохожими: последствия жуткого ветра показали в Приморье

Во Владивостоке сегодня, 9 января, погода начала вызывать беспокойство у жителей. Северо-западный ветер дует со скоростью до 22 м/с. Из-за сильных порывов в центре города начали шататься столбы. Очевидцы записали на камеру момент, когда уличный фонарь начал трястись.