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Posted 9 января, 07:19

Published 9 января, 07:19

Modified 9 января, 08:12

Updated 9 января, 08:12

Сильный ветер расшатывает столбы в центре Владивостока

Шатается и нависает над прохожими: последствия жуткого ветра показали в Приморье

9 января 2025, 07:19
Фото: Изображение Midjourney.

Сильный ветер расшатывает столбы в центре Владивостока

Сюжет
Безопасность
Серьезный ветер разбушевался во Владивостоке. В самом центре города из-за порывов начали шататься столбы.

Во Владивостоке сегодня, 9 января, погода начала вызывать беспокойство у жителей. Северо-западный ветер дует со скоростью до 22 м/с. Из-за сильных порывов в центре города начали шататься столбы. Очевидцы записали на камеру момент, когда уличный фонарь начал трястись.

Местные власти призывают горожан проявить осторожность и избегать нахождения под высокими конструкциями и деревьями, так как сильные порывы ветра могут привести к падению веток и других объектов.

Ожидается, что непогода поутихнет в ближайшие дни. Ей на смену придет похолодание.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро по Приморью ударят крещенские морозы.

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