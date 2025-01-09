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Posted 9 января, 03:01

Published 9 января, 03:01

Modified 9 января, 03:03

Updated 9 января, 03:03

Женщина испортила чужое имущество и едва не сбила девушку во Владивостоке

Сотворила ужасное и скрылась: жуткое деяние автомобилистки попало на видео в Приморье

9 января 2025, 03:01
Фото: 1MI.

Женщина испортила чужое имущество и едва не сбила девушку во Владивостоке

Сюжет
Девушка
В спальном районе Владивостока приключилось опасное происшествие. Акт вандализма едва не обернулся травмами для горожанки.

В дальневосточной столице автомобилистка испортила чужую машину и, судя по всему, планировала покинуть место преступления, сообщают в новых медиа. Однако хозяйка испорченного транспорта оказалась неподалеку и деяние происходило практически у нее на глазах, отметили в социальных сетях.

Девушка попыталась остановить автоледи, но тщетно, — нарушительница чуть не сбила ее. Возмутительный инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как девушка протаранила несколько припаркованных машин во Владивостоке.

«Мощный залет»: жуткие приключения автомобилистки попали на видео во Владивостоке
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