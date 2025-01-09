Сотворила ужасное и скрылась: жуткое деяние автомобилистки попало на видео в Приморье

Posted 9 января, 03:01
Published 9 января, 03:01
Modified 9 января, 03:03
Updated 9 января, 03:03
В дальневосточной столице автомобилистка испортила чужую машину и, судя по всему, планировала покинуть место преступления, сообщают в новых медиа. Однако хозяйка испорченного транспорта оказалась неподалеку и деяние происходило практически у нее на глазах, отметили в социальных сетях.
Девушка попыталась остановить автоледи, но тщетно, — нарушительница чуть не сбила ее. Возмутительный инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как девушка протаранила несколько припаркованных машин во Владивостоке.