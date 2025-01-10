Грузовик вспыхнул около АЗС в Приморье — видео

Posted 10 января, 00:11
Published 10 января, 00:11
Modified 10 января, 00:18
Updated 10 января, 00:18
На автомобильной трассе около Артема полыхает грузовик. Ситуация сложилась весьма щекотливая. Опасное обстоятельство заключается в том, что огонь охватил транспорт вблизи АЗС. Более того, очевидец происшествия заявил, что попыток предотвратить пожар не наблюдается. Вероятно, водителя на месте пожара не оказалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машину объяло пламя в дальневосточной столице. Мощный огонь вырывался из иномарки под Рудневским мостом. По словам свидетелей, хозяина легковушки поблизости не оказалось.