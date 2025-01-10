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Posted 10 января, 00:11

Published 10 января, 00:11

Modified 10 января, 00:18

Updated 10 января, 00:18

Автомобиль загорелся недалеко от автозаправки в Приморском крае

Грузовик вспыхнул около АЗС в Приморье — видео

10 января 2025, 00:11
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобиль загорелся недалеко от автозаправки в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В пригороде Владивостока горит грузовая машина. Языки пламени вырываются из машины, которая припаркована в нескольких метрах от бензоправки.

На автомобильной трассе около Артема полыхает грузовик. Ситуация сложилась весьма щекотливая. Опасное обстоятельство заключается в том, что огонь охватил транспорт вблизи АЗС. Более того, очевидец происшествия заявил, что попыток предотвратить пожар не наблюдается. Вероятно, водителя на месте пожара не оказалось.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что машину объяло пламя в дальневосточной столице. Мощный огонь вырывался из иномарки под Рудневским мостом. По словам свидетелей, хозяина легковушки поблизости не оказалось.

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