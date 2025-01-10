Наглый и прожорливый зверь: хищник лишил улова рыбаков в Приморье — видео

Posted 10 января, 00:52
Published 10 января, 00:52
Modified 10 января, 00:54
Updated 10 января, 00:54
Рыжая плутовка не оценила доброжелательности приморских рыбаков, которые решили поделиться с ней добычей. Хитрая красотка не ограничилась скромным подарком от людей, — хвостатая решила прихватить с собой всех чешуйчатых, которые лежали на льду. Сколько в итоге унесла пушистая охотница — неизвестно. Остается надеяться, что ей удалось шикарно отобедать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жительница дальневосточной столицы грамотно подкармливала попутчицу на Русском острове. Девушка угостила лису вареными яйцами, которые разрешены им.