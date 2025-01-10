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Posted 10 января, 00:52

Published 10 января, 00:52

Modified 10 января, 00:54

Updated 10 января, 00:54

Дикое животное присвоило добычу жителей Приморского края

Наглый и прожорливый зверь: хищник лишил улова рыбаков в Приморье — видео

10 января 2025, 00:52
Фото: 1MI.

Дикое животное присвоило добычу жителей Приморского края

Сюжет
Животные
В Приморском крае любителям подледной рыбалки пришлось трудиться не только ради своего ужина, но и во благо прожорливой хищницы.

Рыжая плутовка не оценила доброжелательности приморских рыбаков, которые решили поделиться с ней добычей. Хитрая красотка не ограничилась скромным подарком от людей, — хвостатая решила прихватить с собой всех чешуйчатых, которые лежали на льду. Сколько в итоге унесла пушистая охотница — неизвестно. Остается надеяться, что ей удалось шикарно отобедать.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жительница дальневосточной столицы грамотно подкармливала попутчицу на Русском острове. Девушка угостила лису вареными яйцами, которые разрешены им.

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