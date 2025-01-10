Наглый и прожорливый зверь: хищник лишил улова рыбаков в Приморье — видео

Рыжая плутовка не оценила доброжелательности приморских рыбаков, которые решили поделиться с ней добычей. Хитрая красотка не ограничилась скромным подарком от людей, — хвостатая решила прихватить с собой всех чешуйчатых, которые лежали на льду. Сколько в итоге унесла пушистая охотница — неизвестно. Остается надеяться, что ей удалось шикарно отобедать.