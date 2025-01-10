Один за решетку, другой на тот свет: в Приморье мужскую дружбу прервала женщина

Двадцатилетнюю дружбу мужчин прервала ссора из-за женщины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. В Тимирязевском приятели перестали общаться после того, как жена одного из них ушла к другому. Мужчина с разбитым сердцем расстроился так, что разбил стекло в автомобиле бывшего друга. Но на этом конфликт не закончился.