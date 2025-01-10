Один за решетку, другой на тот свет: в Приморье мужскую дружбу прервала женщина

Posted 9 января, 23:59
Published 9 января, 23:59
Modified 10 января, 00:01
Updated 10 января, 00:01
Двадцатилетнюю дружбу мужчин прервала ссора из-за женщины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. В Тимирязевском приятели перестали общаться после того, как жена одного из них ушла к другому. Мужчина с разбитым сердцем расстроился так, что разбил стекло в автомобиле бывшего друга. Но на этом конфликт не закончился.
Брошенный приморец явился в гости к потерпевшему и предложил ему выпить. Однако алкогольная посиделка переросла в конфликт, в ходе которого гость избил хозяина жилища. Когда пострадавший упал, а собутыльник покинул квартиру. Спустя несколько дней он узнал о том, что бывший друг умер.
«Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что смертельный отдых случился в одной из домов дальневосточной столицы.