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Posted 9 января, 23:59

Published 9 января, 23:59

Modified 10 января, 00:01

Updated 10 января, 00:01

Любовные разборки привели к жутким последствиям в Приморском крае

Один за решетку, другой на тот свет: в Приморье мужскую дружбу прервала женщина

9 января 2025, 23:59
Фото: 1MI.

Любовные разборки привели к жутким последствиям в Приморском крае

Сюжет
Алкоголь
В Приморском крае любовный треугольник получился весьма трагичным. Один «угол» лишился жизни, второй оказался за решеткой, а третий ни с чем. Как? — Узнаете в материале.

Двадцатилетнюю дружбу мужчин прервала ссора из-за женщины, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. В Тимирязевском приятели перестали общаться после того, как жена одного из них ушла к другому. Мужчина с разбитым сердцем расстроился так, что разбил стекло в автомобиле бывшего друга. Но на этом конфликт не закончился.

Брошенный приморец явился в гости к потерпевшему и предложил ему выпить. Однако алкогольная посиделка переросла в конфликт, в ходе которого гость избил хозяина жилища. Когда пострадавший упал, а собутыльник покинул квартиру. Спустя несколько дней он узнал о том, что бывший друг умер.

«Уссурийский районный суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что смертельный отдых случился в одной из домов дальневосточной столицы.

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