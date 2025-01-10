Отдыхай с умом: в каком месяце выгоднее брать отпуск жителям Приморского края?

Для тех, кто любит отдыхать подольше, есть действенный способ: взять отпуск с 5 по 7 мая, чтобы забыть о работе на 11 дней с 1 числа. Или расслабиться на 7 дней, оформив отпуск с 9 по 11 июня и понежиться под солнышком до 15 июня.