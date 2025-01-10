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Posted 10 января, 04:55

Published 10 января, 04:55

Modified 10 января, 05:00

Updated 10 января, 05:00

Как продлить отдых и получить достойные отпускные работникам из Приморья?

Отдыхай с умом: в каком месяце выгоднее брать отпуск жителям Приморского края?

10 января 2025, 04:55
Фото: Изображение Midjourney.

Как продлить отдых и получить достойные отпускные работникам из Приморья?

Сюжет
Отпуск
Не исключено, что некоторые не знают, насколько важно брать отпуск в нужный месяц. Как это повлияет на ваш кошелек и качество отдыха? — узнаете в материале.

Когда отдохнуть, «сэкономив» выходные и увеличив количество нерабочих дней? Эксперты «Авито Работы» проанализировали 2025 год и высчитали идеальное время для отпуска. Результаты исследования будут весьма актуальны для тех, кто трудится по стандартному графику 5/2.

Важно учесть тот факт, что размер отпускных выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем «дороже» стоимость вашего труда. Соответственно, в текущем году отпуск выгоднее брать в июле и октябре, — 23 рабочих дня. А также в апреле, сентябре и декабре, — 22 рабочих дня.

Давайте представим, сотрудник, чей труд оценивается в 80 000 рублей ежемесячно, берет отпуск с 1 по 14 октября и получает выплату в размере 38 220 рублей. Более того, зарплата в этом же месяце составит 45 218 рублей, то есть общая сумма достигнет 83 438 рублей.

Если же провернуть аналогичный план в январе (17 рабочих дней) или мае (18 рабочих дней), то выйдет менее выгодный расклад для работника.

Для тех, кто любит отдыхать подольше, есть действенный способ: взять отпуск с 5 по 7 мая, чтобы забыть о работе на 11 дней с 1 числа. Или расслабиться на 7 дней, оформив отпуск с 9 по 11 июня и понежиться под солнышком до 15 июня.

Более того, можно использовать отгулы. Учитывая все возможности, вы сможете сформировать свой индивидуальный отпуск мечты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как вернуться в рабочий ритм после затяжного отдыха.

Снова на работу: советы жителям Приморья, как войти в рабочий ритм после праздников
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