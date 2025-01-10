Ответит за убитое здоровье: женщина получила штраф за детские травмы в Приморье

Предпринимательница не обеспечила безопасность оборудования и не информировала пользователей о мерах предосторожности. В судебном заседании она признала свою вину. Лесозаводский районный суд, изучив все доказательства, пришел к выводу о доказанности вины по п. п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ и назначил штраф в размере 200000 рублей.