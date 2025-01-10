Ответит за убитое здоровье: женщина получила штраф за детские травмы в Приморье

Posted 10 января, 06:26
Published 10 января, 06:26
Modified 10 января, 07:11
Updated 10 января, 07:11
В Лесозаводске суд признал 28-летнюю предпринимательницу виновной в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
В марте 2024 года четырехлетний ребенок, находясь в детском игровом лабиринте развлекательного центра, получил серьезные травмы, упав с высоты второго уровня. Экспертиза установила, что у него произошел перелом диафизов левой большеберцовой и малоберцовой костей.
Предпринимательница не обеспечила безопасность оборудования и не информировала пользователей о мерах предосторожности. В судебном заседании она признала свою вину. Лесозаводский районный суд, изучив все доказательства, пришел к выводу о доказанности вины по п. п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ и назначил штраф в размере 200000 рублей.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения стандартов безопасности в детских развлекательных учреждениях для предотвращения подобных инцидентов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, в которой люди получили травмы в Приморье.