vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 06:26

Published 10 января, 06:26

Modified 10 января, 07:11

Updated 10 января, 07:11

Ответит за убитое здоровье: женщина получила штраф за детские травмы в Приморье

Ответит за убитое здоровье: женщина получила штраф за детские травмы в Приморье

10 января 2025, 06:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Лесозаводске суд признал предпринимательницу виновной в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. В марте 2024 года четырехлетний ребенок получил серьезные травмы в игровом лабиринте.

В Лесозаводске суд признал 28-летнюю предпринимательницу виновной в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

В марте 2024 года четырехлетний ребенок, находясь в детском игровом лабиринте развлекательного центра, получил серьезные травмы, упав с высоты второго уровня. Экспертиза установила, что у него произошел перелом диафизов левой большеберцовой и малоберцовой костей.

Предпринимательница не обеспечила безопасность оборудования и не информировала пользователей о мерах предосторожности. В судебном заседании она признала свою вину. Лесозаводский районный суд, изучив все доказательства, пришел к выводу о доказанности вины по п. п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ и назначил штраф в размере 200000 рублей.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения стандартов безопасности в детских развлекательных учреждениях для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, в которой люди получили травмы в Приморье.

Машина на крыше: жуткая авария случилась в Приморье — не обошлось без травм
Узнать подробнее
Читайте также:
Сносит с ног и сдувает на десятки метров: жуткий ветер бушует во Владивостоке — видеоЖенщину, напавшую на автомобилистку, задержали во Владивостоке«Слава Богу»: в Приморье никого не изнасиловали в Сочельник
#Новости#Общество#Суд#Штраф#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика