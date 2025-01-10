Проснулся в полном шоке: хищник появился в очень неожиданном месте в Приморье

Posted 10 января, 02:38
Published 10 января, 02:38
Modified 10 января, 02:40
Updated 10 января, 02:40
Дальневосточные леопарды, несмотря на звание самого северного подвида, не очень любят снег. Однако, когда природа диктует свои условия, пятнистые кошки вынуждены адаптироваться к зимним пейзажам.
Хищник, попавший в объектив фотоловушки в Приморье, оказался очень удивлен снегом.
«Вроде заснул — снега не было, проснулся — засыпало», — мог подумать зверь.
В холода леопарды не замерзают благодаря своей уникальной шерсти. Летом она короче и ярче, а зимой становится гуще и длиннее, приобретая более светлый окрас. Это позволяет им комфортно чувствовать себя в любых погодных условиях.
Хищник «пошуршал» по свежему снегу, и его поведение вызвало интерес у наблюдателей. Кажется, в глазах грациозного животного присутствует некое непонимание происходящего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который лишил улова рыбаков в Приморье.