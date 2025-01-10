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Posted 10 января, 02:38

Published 10 января, 02:38

Modified 10 января, 02:40

Updated 10 января, 02:40

Дальневосточный леопард остался в шоке от погоды в Приморском крае

Проснулся в полном шоке: хищник появился в очень неожиданном месте в Приморье

10 января 2025, 02:38
Фото: vostokmedia.com.

Дальневосточный леопард остался в шоке от погоды в Приморском крае

Сюжет
Погода
Крупная кошка оказалась в неожиданной ситуации. Леопарда шокировал снег, который выпал в Приморье.

Дальневосточные леопарды, несмотря на звание самого северного подвида, не очень любят снег. Однако, когда природа диктует свои условия, пятнистые кошки вынуждены адаптироваться к зимним пейзажам.

Хищник, попавший в объектив фотоловушки в Приморье, оказался очень удивлен снегом.

«Вроде заснул — снега не было, проснулся — засыпало», — мог подумать зверь.

Видео: amurleoland.

В холода леопарды не замерзают благодаря своей уникальной шерсти. Летом она короче и ярче, а зимой становится гуще и длиннее, приобретая более светлый окрас. Это позволяет им комфортно чувствовать себя в любых погодных условиях.

Хищник «пошуршал» по свежему снегу, и его поведение вызвало интерес у наблюдателей. Кажется, в глазах грациозного животного присутствует некое непонимание происходящего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который лишил улова рыбаков в Приморье.

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