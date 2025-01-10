Визит к староверам и Ёлки желаний: как провели зимние праздники первые лица Приморья

Для первых лиц региона Новый год и следующие за ним затяжные праздничные дни, в первую очередь, напряженная работа, потому что жизнеобеспечение приморцев носит круглосуточный характер — здесь нет выходных и праздников. Однако, и глава края Олег Кожемяко, и мэры Артёма и Владивостока — Вячеслав Квон и Константин Шестаков кроме решения неотложных задач нашли время для своих близких, и приняли участие в праздничных мероприятиях, а также поздравили жителей Приморья.