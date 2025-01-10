vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 00:11

Published 10 января, 00:11

Modified 10 января, 00:13

Updated 10 января, 00:13

Как провели новогодние праздники первые лица Приморья?

Визит к староверам и Ёлки желаний: как провели зимние праздники первые лица Приморья

10 января 2025, 00:11
Фото: @kozhemiakoofficial.

Как провели новогодние праздники первые лица Приморья?

Сюжет
Новый год
Новый год — семейный праздник, в это время жители Приморья стараются больше времени провести со своими близкими, отдохнуть и набраться сил. А чем занимаются в новогодние каникулы глава региона и мэры городов?

Для первых лиц региона Новый год и следующие за ним затяжные праздничные дни, в первую очередь, напряженная работа, потому что жизнеобеспечение приморцев носит круглосуточный характер — здесь нет выходных и праздников. Однако, и глава края Олег Кожемяко, и мэры Артёма и Владивостока — Вячеслав Квон и Константин Шестаков кроме решения неотложных задач нашли время для своих близких, и приняли участие в праздничных мероприятиях, а также поздравили жителей Приморья.

Фото: @kozhemiakoofficial

Ёлки желаний исполняют мечты

Самым ярким и ожидаемым уже традиционно является благотворительный проект «Ёлка желаний», участие в котором приняли руководители почти всех муниципалитетов Приморья. Вручение подарков детям, оставившим свои пожелания Деду Морозу, стало отличным началом новогодних каникул для губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова.

Олег Кожемяко передал подарки от Деда Мороза шестилетнему Мирону Глушаку из Тернейского округа и четырёхлетней Ольге Алимпиевой из Арсеньева. Мирон давно хотел шведскую стенку, чтобы веселиться на ней с младшими сестрёнками. Это свое заветное желание мальчик загадал, когда был на главной елке страны в Москве.

От губернатора края Мирон получил не только шведскую стенку, но и две книги про животный мир Приморья и про жизнь и приключения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

А вот второе желание глава края снял с «Елки желаний» в Приморье. Девочка Оля написала, что мечтает увидеть настоящие вулканы. Олег Кожемяко подарил ребенку поездку на Камчатку.

«Дедушка Мороз подарил тебе возможность полететь на Камчатку, посмотреть на вулканы, покататься на оленях», — рассказал Губернатор, вручая Оле подарок.

Глава дальневосточной столицы снял с благотворительной елки шар с пожеланиями подарков двух замечательных ребят — детей героя, погибшего в зоне спецоперации. Свои заветные подарки Брат и сестра Семён и Лидия получили из рук Константина Шестакова.

«Папа ребят служил в 15-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, геройски погиб в 2023 году. Вручил им игровую приставку, детский косметический столик и стульчик — именно эти подарки загадали ребята» — сообщил мэр.
Фото: primorsky.ru
Фото: vlc.ru

Проехал по новой дороге в Красноармейском районе

Для жителей поселков Глубинное, Дальний Кут и Дерсу открытие дороги стало настоящим праздником. В начале нового года губернатор Приморья сам проехал по обновленной проезжей части, которую привел в порядок предприниматель из Спасска-Дальнего. До появления этой дороге местные жители испытывали большие трудности и с транспортным сообщением, и с доставкой продуктов питания и лекарств.

«Грунтовая дорога связала надежным транспортным сообщением отдаленные населенные пункты с районным центром. Теперь местные жители не будут зависеть от погоды и природных явлений. Благодарю Максима Пустовойтова. Вот яркий пример социально-ответственного бизнеса!» — отметил глава региона.
Фото: @kozhemiakoofficial

В гости к староверам

Глава региона побывал в гостях у общины староверов, которые приехали в Приморье из Южной Америки. Здесь в поселке Дерсу несколько лет назад жили их предки.

«У Ульяна Мурычева уже больше 30 внуков. Живут сельским хозяйством, своим трудом. Новый год, кстати, они отмечают в сентябре. Рождество и Пасха — главные праздники. В общине сохранили не только веру и язык, но и традиционные промыслы», — отметил по итогу визита Олег Кожемяко.
Фото: @kozhemiakoofficial
Фото: @kozhemiakoofficial

Выходные с семьей — на катке

Приятное с полезным решил совместить мэр Константин Шестаков в эти новогодние праздники. Вместе со своей семьей — супругой и тремя детьми он посетил катки Владивостока, где не только активно отдохнул, катаясь на коньках, но и проверил работу этих популярных зимой у владивостокцев мест отдыха.

«Три городских катка продолжают работу во Владивостоке: на стадионе „Авангард“, в парке имени Сергея Лазо и на центральной площади. Мы сегодня с детьми отдыхаем в парке имени Лазо, каток здесь пользуется большой популярностью — есть и прокат коньков, и грамотное обслуживание катка, работает ледяная горка», — подчеркнул мэр.
Фото: @shestakovblog

Работу никто не отменял

Но среди праздничной суеты, все же большую часть времени Константин Шестаков провел за делами мэрскими. Все дни новогодних каникул администрация Владивостока под его руководством налаживала процесс вывоза мусора и обеспечивала бесперебойную подачу тепла в квартиры горожан.

«После новогодних праздников у горожан не будет проблем с накопившимся мусором, в частности крупногабаритного и картонной тары. Мы вывели на улицы Владивостока дополнительную технику, чтобы решить поставленные перед нами задачи», — рассказал о работе мэрии Константин Шестаков.
Фото: @shestakovblog
Фото: @shestakovblog

И про спорт не забыли

В Артёме глава города Вячеслав Квон торжественно открыл рождественского Кубка по теннису. Соревнования стали уже традиционными, в этом году кубок собрал пол сотни юных теннисистов из Артема, Владивостока, Уссурийска, Находки и Хабаровска.

Глава города, открывая соревнования, пожелал ребятам успешных выступлений, заслуженных побед и новых личных рекордов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что где находится лучший каток в Приморском крае.

Где находится лучший каток в Приморском крае? — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Елка желаний: глава Владивостока подарил подарки к Новому году детям погибшего герояГубернатор в деле: Олег Кожемяко исполняет мечты детей из Приморского краяТОСы объединяют общественников: лучшие практики обсудили на форуме в Приморье
#Новости#Общество#Спецпроекты#Владивосток#Староверы#Новый год#Благотворительность#Олег Кожемяко#Константин Шестаков#Приморский край#Вячеслав Квон#Артем#Подарки#Катки#Теннис#Приморье#Муниципалитеты#Новогодние праздники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика