Визит к староверам и Ёлки желаний: как провели зимние праздники первые лица Приморья

Posted 10 января, 00:11
Published 10 января, 00:11
Modified 10 января, 00:13
Updated 10 января, 00:13
Для первых лиц региона Новый год и следующие за ним затяжные праздничные дни, в первую очередь, напряженная работа, потому что жизнеобеспечение приморцев носит круглосуточный характер — здесь нет выходных и праздников. Однако, и глава края Олег Кожемяко, и мэры Артёма и Владивостока — Вячеслав Квон и Константин Шестаков кроме решения неотложных задач нашли время для своих близких, и приняли участие в праздничных мероприятиях, а также поздравили жителей Приморья.
Самым ярким и ожидаемым уже традиционно является благотворительный проект «Ёлка желаний», участие в котором приняли руководители почти всех муниципалитетов Приморья. Вручение подарков детям, оставившим свои пожелания Деду Морозу, стало отличным началом новогодних каникул для губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова.
Олег Кожемяко передал подарки от Деда Мороза шестилетнему Мирону Глушаку из Тернейского округа и четырёхлетней Ольге Алимпиевой из Арсеньева. Мирон давно хотел шведскую стенку, чтобы веселиться на ней с младшими сестрёнками. Это свое заветное желание мальчик загадал, когда был на главной елке страны в Москве.
От губернатора края Мирон получил не только шведскую стенку, но и две книги про животный мир Приморья и про жизнь и приключения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.
А вот второе желание глава края снял с «Елки желаний» в Приморье. Девочка Оля написала, что мечтает увидеть настоящие вулканы. Олег Кожемяко подарил ребенку поездку на Камчатку.
«Дедушка Мороз подарил тебе возможность полететь на Камчатку, посмотреть на вулканы, покататься на оленях», — рассказал Губернатор, вручая Оле подарок.
Глава дальневосточной столицы снял с благотворительной елки шар с пожеланиями подарков двух замечательных ребят — детей героя, погибшего в зоне спецоперации. Свои заветные подарки Брат и сестра Семён и Лидия получили из рук Константина Шестакова.
«Папа ребят служил в 15-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, геройски погиб в 2023 году. Вручил им игровую приставку, детский косметический столик и стульчик — именно эти подарки загадали ребята» — сообщил мэр.
Для жителей поселков Глубинное, Дальний Кут и Дерсу открытие дороги стало настоящим праздником. В начале нового года губернатор Приморья сам проехал по обновленной проезжей части, которую привел в порядок предприниматель из Спасска-Дальнего. До появления этой дороге местные жители испытывали большие трудности и с транспортным сообщением, и с доставкой продуктов питания и лекарств.
«Грунтовая дорога связала надежным транспортным сообщением отдаленные населенные пункты с районным центром. Теперь местные жители не будут зависеть от погоды и природных явлений. Благодарю Максима Пустовойтова. Вот яркий пример социально-ответственного бизнеса!» — отметил глава региона.
Глава региона побывал в гостях у общины староверов, которые приехали в Приморье из Южной Америки. Здесь в поселке Дерсу несколько лет назад жили их предки.
«У Ульяна Мурычева уже больше 30 внуков. Живут сельским хозяйством, своим трудом. Новый год, кстати, они отмечают в сентябре. Рождество и Пасха — главные праздники. В общине сохранили не только веру и язык, но и традиционные промыслы», — отметил по итогу визита Олег Кожемяко.
Приятное с полезным решил совместить мэр Константин Шестаков в эти новогодние праздники. Вместе со своей семьей — супругой и тремя детьми он посетил катки Владивостока, где не только активно отдохнул, катаясь на коньках, но и проверил работу этих популярных зимой у владивостокцев мест отдыха.
«Три городских катка продолжают работу во Владивостоке: на стадионе „Авангард“, в парке имени Сергея Лазо и на центральной площади. Мы сегодня с детьми отдыхаем в парке имени Лазо, каток здесь пользуется большой популярностью — есть и прокат коньков, и грамотное обслуживание катка, работает ледяная горка», — подчеркнул мэр.
Но среди праздничной суеты, все же большую часть времени Константин Шестаков провел за делами мэрскими. Все дни новогодних каникул администрация Владивостока под его руководством налаживала процесс вывоза мусора и обеспечивала бесперебойную подачу тепла в квартиры горожан.
«После новогодних праздников у горожан не будет проблем с накопившимся мусором, в частности крупногабаритного и картонной тары. Мы вывели на улицы Владивостока дополнительную технику, чтобы решить поставленные перед нами задачи», — рассказал о работе мэрии Константин Шестаков.
В Артёме глава города Вячеслав Квон торжественно открыл рождественского Кубка по теннису. Соревнования стали уже традиционными, в этом году кубок собрал пол сотни юных теннисистов из Артема, Владивостока, Уссурийска, Находки и Хабаровска.
Глава города, открывая соревнования, пожелал ребятам успешных выступлений, заслуженных побед и новых личных рекордов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что где находится лучший каток в Приморском крае.