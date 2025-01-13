Угнал машину, уходил от погони и сбил пешехода: школьник устроил гонки в Приморье

Posted 13 января, 02:30
Published 13 января, 02:30
Modified 13 января, 02:32
Updated 13 января, 02:32
Владивостокская Госавтоинспекция проводит расследование по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.
Очевидцы сообщили о дорожно-транспортном инциденте, который произошел в на проспекте 100-летия Владивостока.
Водитель Nissan Sunny не выполнил законные требования остановиться и попытался скрыться от преследования сотрудников полиции.
Однако ему не удалось далеко уехать. В районе дома 30 В машину остановил экипаж Госавтоинспекции.
При остановке, двигаясь назад, водитель задел два припаркованных автомобиля, а затем наехал на женщину-пешехода, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила несколько ушибов.
Выяснилось, что нарушитель — 14-летний подросток, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. Он также не проходил обучение в автошколе.
В связи с ДТП начато административное расследование по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.
Родителей школьника привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
Автомобиль передали владельцу, назначены дополнительные исследования. По итогам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Госавтоинспекция Владивостока напоминает водителям, что прежде чем садиться за руль, необходимо пройти обучение в автошколе и получить соответствующее водительское удостоверение.
Об этом также следует помнить родителям несовершеннолетних водителей. Для предотвращения подобных инцидентов нужно ограничить доступ детей к ключам от автомобиля, поскольку это средство повышенной опасности. Родители, помимо штрафа, будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних, а их ребенок-нарушитель будет поставлен на профилактический учёт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с пострадавшими, которую устроил подросток во Владивостоке.