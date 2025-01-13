Угнал машину, уходил от погони и сбил пешехода: школьник устроил гонки в Приморье

Об этом также следует помнить родителям несовершеннолетних водителей. Для предотвращения подобных инцидентов нужно ограничить доступ детей к ключам от автомобиля, поскольку это средство повышенной опасности. Родители, помимо штрафа, будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних, а их ребенок-нарушитель будет поставлен на профилактический учёт.