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Posted 13 января, 02:30

Published 13 января, 02:30

Modified 13 января, 02:32

Updated 13 января, 02:32

14-летний подросток стал виновником опасной аварии и сбил человека в Приморье

Угнал машину, уходил от погони и сбил пешехода: школьник устроил гонки в Приморье

13 января 2025, 02:30
Фото: prim_police.

14-летний подросток стал виновником опасной аварии и сбил человека в Приморье

Сюжет
ДТП
14-летний подросток спровоцировал ДТП во Владивостоке. Школьник пытался скрыться от полиции и сбил пешехода. Теперь его родителей привлекут к ответственности.

Владивостокская Госавтоинспекция проводит расследование по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

Очевидцы сообщили о дорожно-транспортном инциденте, который произошел в на проспекте 100-летия Владивостока.

Водитель Nissan Sunny не выполнил законные требования остановиться и попытался скрыться от преследования сотрудников полиции.

Однако ему не удалось далеко уехать. В районе дома 30 В машину остановил экипаж Госавтоинспекции.

При остановке, двигаясь назад, водитель задел два припаркованных автомобиля, а затем наехал на женщину-пешехода, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила несколько ушибов.

Выяснилось, что нарушитель — 14-летний подросток, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. Он также не проходил обучение в автошколе.

Фото: prim_police

В связи с ДТП начато административное расследование по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Родителей школьника привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

Автомобиль передали владельцу, назначены дополнительные исследования. По итогам проверок будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Госавтоинспекция Владивостока напоминает водителям, что прежде чем садиться за руль, необходимо пройти обучение в автошколе и получить соответствующее водительское удостоверение.

Об этом также следует помнить родителям несовершеннолетних водителей. Для предотвращения подобных инцидентов нужно ограничить доступ детей к ключам от автомобиля, поскольку это средство повышенной опасности. Родители, помимо штрафа, будут вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних, а их ребенок-нарушитель будет поставлен на профилактический учёт.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с пострадавшими, которую устроил подросток во Владивостоке.

15-летний подросток за рулем авто устроил аварию во Владивостоке
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