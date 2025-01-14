Целое состояние в бардачке: «черные» миллионеры пойдут под суд в Приморье — видео

Posted 14 января, 00:00
Published 14 января, 00:00
Modified 14 января, 00:02
Updated 14 января, 00:02
В краевой столице завершено расследование о нелегальных казино. В уголовном деле фигурируют 14 человек, причастных к незаконной деятельности, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Приморскому краю.
Следствием установлено, что с декабря 2018 года по март 2024 года во Владивостоке работали пять казино, — на Пихтовой, Калинина, Надибаидзе, Ладыгина и Горной. За шесть лет злоумышленники обогатились на девять миллионов рублей.
«В ходе расследования уголовного дела во всех помещениях следователи регионального СК России провели обыски, изъято оборудование, которое использовалось при совершении преступлений», — отметили в пресс-службе СКР России.
Более того, в автомобиле одного из подозреваемых нашли наличные в разных валютах. Общая сумма в рублях превышает 1 000 000.
«Уголовное дело возбуждено по материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Приморскому краю», — подчеркнули в региональном следкоме.