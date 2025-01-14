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Posted 14 января, 00:00

Published 14 января, 00:00

Modified 14 января, 00:02

Updated 14 января, 00:02

Пять нелегальных казино закрыли в Приморском крае

Целое состояние в бардачке: «черные» миллионеры пойдут под суд в Приморье — видео

14 января 2025, 00:00
Фото: sledcom25.

Пять нелегальных казино закрыли в Приморском крае

Сюжет
Азартные игры
Группа приморцев незаконно зарабатывала на любителях азарта во Владивостоке. За шесть лет владельцы «черных» игорных зон стали миллионерами.

В краевой столице завершено расследование о нелегальных казино. В уголовном деле фигурируют 14 человек, причастных к незаконной деятельности, сообщает пресс-служба следственного комитета России по Приморскому краю.

Следствием установлено, что с декабря 2018 года по март 2024 года во Владивостоке работали пять казино, — на Пихтовой, Калинина, Надибаидзе, Ладыгина и Горной. За шесть лет злоумышленники обогатились на девять миллионов рублей.

«В ходе расследования уголовного дела во всех помещениях следователи регионального СК России провели обыски, изъято оборудование, которое использовалось при совершении преступлений», — отметили в пресс-службе СКР России.

Более того, в автомобиле одного из подозреваемых нашли наличные в разных валютах. Общая сумма в рублях превышает 1 000 000.

«Уголовное дело возбуждено по материалам и при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Приморскому краю», — подчеркнули в региональном следкоме.
Видео: sledcom25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае закрыли почти 50 нелегальных казино.

49 нелегальных точек казино в одночасье прикрыли в Приморском крае — видео
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