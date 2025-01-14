Выше +3°C: январское потепление и снегопады продолжаются в Приморье

Сегодня в регионе продолжает властвовать непогода, сообщает «Примгидромет». В центральных районах ожидаются зимние осадки, которые накрыли север минувшей ночью. Более того, вчерашняя оттепель наблюдается второй день. Максимальные температуры станут немного выше, в сравнении с понедельником. Стоит отметить, вчера столбики термометров поднялись до +3 градусов по Цельсию.