Выше +3°C: январское потепление и снегопады продолжаются в Приморье

Posted 14 января, 03:37
Published 14 января, 03:37
Modified 14 января, 03:39
Updated 14 января, 03:39
Сегодня в регионе продолжает властвовать непогода, сообщает «Примгидромет». В центральных районах ожидаются зимние осадки, которые накрыли север минувшей ночью. Более того, вчерашняя оттепель наблюдается второй день. Максимальные температуры станут немного выше, в сравнении с понедельником. Стоит отметить, вчера столбики термометров поднялись до +3 градусов по Цельсию.
Ближайшей ночью циклон перестанет оказывать влияние на Приморье. Затем начнется похолодание. В среду днем понижение температур усугубит сильный ветер. Максимальные температуры будут колебаться от -7 до -20 °C.
Во Владивостоке существенных осадков не предвидится. А вот морозы не за горами. Завтра в городе температура воздуха составит -9 — -12 °C. Однако противный ветер сделает среду еще холоднее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вторник выдастся снежным в Приморском крае.