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Posted 14 января, 03:37

Published 14 января, 03:37

Modified 14 января, 03:39

Updated 14 января, 03:39

Оттепель и зимние осадки накрыли Приморский край

Выше +3°C: январское потепление и снегопады продолжаются в Приморье

14 января 2025, 03:37
Фото: 1MI.

Оттепель и зимние осадки накрыли Приморский край

Сюжет
Погода
Необычайно теплые температуры ожидаются в Приморском крае. Также в регионе наблюдается снежная погода. Однако совсем скоро местное население вновь почувствует морозное настроение зимы.

Сегодня в регионе продолжает властвовать непогода, сообщает «Примгидромет». В центральных районах ожидаются зимние осадки, которые накрыли север минувшей ночью. Более того, вчерашняя оттепель наблюдается второй день. Максимальные температуры станут немного выше, в сравнении с понедельником. Стоит отметить, вчера столбики термометров поднялись до +3 градусов по Цельсию.

Ближайшей ночью циклон перестанет оказывать влияние на Приморье. Затем начнется похолодание. В среду днем понижение температур усугубит сильный ветер. Максимальные температуры будут колебаться от -7 до -20 °C.

Во Владивостоке существенных осадков не предвидится. А вот морозы не за горами. Завтра в городе температура воздуха составит -9 — -12 °C. Однако противный ветер сделает среду еще холоднее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вторник выдастся снежным в Приморском крае.

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