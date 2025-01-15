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Posted 15 января, 03:06

Published 15 января, 03:06

Modified 15 января, 03:08

Updated 15 января, 03:08

Магазин обокрали на центральной улице Владивостока

Дерзкое ограбление произошло в центре Владивостока

15 января 2025, 03:06
Фото: vostokmedia.com.

Магазин обокрали на центральной улице Владивостока

Сюжет
Кража
Торговую точку обчистили прямо в центральном районе Владивостока. Силовики обнаружили факт преступления при патрулировании.

Неизвестные разбили витрину магазина в центре краевой столицы, сообщает пресс-служба УМВД. Силовики патрулировали по Светланской и заметили магазин, который стал «жертвой» злоумышленников. Следственно-оперативная группа прибыла на место инцидента и установила, что преступник пробрался в павильон и украл деньги из кассы.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются сумма причиненного ущерба, обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители разыскивают человека, который порезал колеса автомобилей во Владивостоке.

Силовики уже на месте инцидента: ненавистника автомобилей разыскивают во Владивостоке
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