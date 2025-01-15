Дерзкое ограбление произошло в центре Владивостока

Posted 15 января, 03:06
Published 15 января, 03:06
Modified 15 января, 03:08
Updated 15 января, 03:08
Неизвестные разбили витрину магазина в центре краевой столицы, сообщает пресс-служба УМВД. Силовики патрулировали по Светланской и заметили магазин, который стал «жертвой» злоумышленников. Следственно-оперативная группа прибыла на место инцидента и установила, что преступник пробрался в павильон и украл деньги из кассы.
«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются сумма причиненного ущерба, обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что правоохранители разыскивают человека, который порезал колеса автомобилей во Владивостоке.