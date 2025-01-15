Дерзкое ограбление произошло в центре Владивостока

Неизвестные разбили витрину магазина в центре краевой столицы, сообщает пресс-служба УМВД. Силовики патрулировали по Светланской и заметили магазин, который стал «жертвой» злоумышленников. Следственно-оперативная группа прибыла на место инцидента и установила, что преступник пробрался в павильон и украл деньги из кассы.