«Теперь куда идти?» — популярное кафе закрыли по решению суда в Приморье

Posted 16 января, 01:38
Published 16 января, 01:38
Modified 16 января, 04:22
Updated 16 января, 04:22
В Спасске-Дальнем приостанавливает работу «рай для автомобилей». По решению прокуратуры, владельцам АЗС, автосервиса и кафе на Пригородном переулке запрещено продолжать работу на данной территории.
Оказалось, здания предприятий использовались без введения в эксплуатацию. Более того, в помещениях зафиксированы многочисленные нарушения.
«В связи с выявленными нарушениями прокурором города предъявил иск к 5 собственникам зданий о запрете их использования до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура проконтролировала приостановку деятельности объектов, а также следит за исполнением решения суда.
К слову, на территории данного комплекса располагается кафе, которое весьма популярно среди горожан. Некоторых весть о временном закрытии заведения застала врасплох.
«Буквально сегодня хотела заказ сделать. Теперь и не знаю, куда идти», — задумалась местная жительница.
«Наши семейные застолья не обходятся без их блюд. Жаль, что их начальство так беспечно вело бизнес», — поделилась женщина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока произошло ограбление кафе.