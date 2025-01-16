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Posted 16 января, 01:38

Published 16 января, 01:38

Modified 16 января, 04:22

Updated 16 января, 04:22

«Теперь куда идти?» — популярное кафе закрыли по решению суда в Приморье

«Теперь куда идти?» — популярное кафе закрыли по решению суда в Приморье

16 января 2025, 01:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Владельцы «авторая» вели предпринимательскую деятельность весьма беспечно в Спасске-Дальнем. Прокуратура прикрыла бизнес, который был опасен для жителей Приморья. Данный комплекс пользовался успехом среди горожан.

В Спасске-Дальнем приостанавливает работу «рай для автомобилей». По решению прокуратуры, владельцам АЗС, автосервиса и кафе на Пригородном переулке запрещено продолжать работу на данной территории.

Оказалось, здания предприятий использовались без введения в эксплуатацию. Более того, в помещениях зафиксированы многочисленные нарушения.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором города предъявил иск к 5 собственникам зданий о запрете их использования до устранения нарушений. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура проконтролировала приостановку деятельности объектов, а также следит за исполнением решения суда.

К слову, на территории данного комплекса располагается кафе, которое весьма популярно среди горожан. Некоторых весть о временном закрытии заведения застала врасплох.

«Буквально сегодня хотела заказ сделать. Теперь и не знаю, куда идти», — задумалась местная жительница.
«Наши семейные застолья не обходятся без их блюд. Жаль, что их начальство так беспечно вело бизнес», — поделилась женщина.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в центре Владивостока произошло ограбление кафе.

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