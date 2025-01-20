«Главное, чтобы в него снова не стреляли»: как Трамп может помочь жителям Приморья?

Posted 19 января, 22:38
Published 19 января, 22:38
Modified 19 января, 22:38
Updated 19 января, 22:38
В ожидании событий, которые произойдут в Соединенных Штатах после 21 января (по приморскому времени), аналитики пытаются прогнозировать последующие за вступлением Трампа в должность президента изменения в мировой экономике, и, конкретно, в экономике России. Эксперт «Восток-Медиа», экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич делает довольно смелые заявления, говоря, что с приходом Дональда Трампа нашу страну ожидают положительные перемены.
«Трамп достаточно интересный. Он старается делать именно то, что обещает, и обещать именно то, что сделает. Его ключевая идея — это восстановление экономического роста, борьба с бюрократией, ну и в целом возвращение вменяемости. Это то, чего, в общем, весь мир давно ждет, и на что давно втайне надеется. Поэтому ждем, скажем так, только хорошего, другое дело, что это хорошее — в его представлении». — отметил эксперт.
В принципе в экономике всегда так — кто-то выигрывает, а кто-то оказываемся в минусе. Максим Кривелевич уверен, что это именно тот случай.
«Если у вас ставки повышаются, то выигрывают те, кто держит деньги на депозитах, и проигрывают те, кто берут кредиты. Если у вас ставка снизилась, то наоборот. То есть нужно четко понимать, что Трамп приходит, как реформатор. И будучи реформатором, он многое будет менять. И дальше, так сказать, симметрично описанной ситуации, обязательно кто-то будет в плюсе, кто-то будет в минусе. Но, в принципе, у него очень простая и понятная политика сильного доллара и торгового протекционизма», — уточняет экономист.
Такая политика, скорее всего обернется снижением китайского экспорта в Америку и ростом американского — в Китай. Это снова ударит по валютному рынку — доллар будет укрепляться, что обрадует держателей американской валюты, а вот те, у кого средства в юанях, будут на Трампа обижаться.
«Симметричная история и с нефтянкой. Дело в том, что при демократах американская индустрия несколько угнетена. Травм это угнетение снимет. А с другой стороны, так сказать, демократы активно очень торговали с Ираном. И поддерживали Иран. А республиканцы, по идее, должны Иран немножко отодвинуть. Ну, мы же с Ираном-то конкуренты. И поэтому, когда у Трампа дойдут руки до Ирана, тогда как бы в Азии увеличится спрос на российскую нефть. Будем посмотреть, но в целом можно ожидать укрепления доллара, снижения мирового уровня инфляции, общей такой дебюрократизации, роста роли США на нефтегазовом рынке. Ну, и по мере восстановления мировой экономики — роста цен на сырьевые товары, в том числе российского экспорта», — пояснил Максим Кривелевич.
Последствия удорожания доллара для простых россиян вполне понятны — доллар дорожает, дорожает, все импортное. Россия работает плотно в связке с Китаем, и если Трамп договорится с Поднебесной и у соседней с нами страны будет экономический рост, то китайцы активно будут покупать в России древесину, газ, металл. А, значит, и российская экономика пойдет в рост.
«То есть все ждут большие перемены. Точно можно сказать, что доллар в течение четырех лет президентства Трампа взлетит до 140 рублей. Происходить это будет нервно, но приморцам нужно смириться с тем, что происходить это будет», — добавляет эксперт.
Аналитик отмечает, что предстоящие изменения, которые инициирует Дональд Трамп, это лучший сценарий для России, правда эффект мы почувствуем не сразу.
«Нужно четко понимать, что российская экономика — это часть мировой экономики. Если бы Трамп не пришел в партию против демократов, то они бы своими идеями довели все до полного безобразия. Трамп приходит как возвращение нормальности. Для экономики нормально иметь рост. Для экономики нормально, так сказать, идти методом проб и ошибок. Ну, понятно, что какое-то время надо. Думаю, не позднее конца второго года президентства только станут видны изменения к лучшему», — рассказал Максим Кривелевич.
Он добавил, что Трамп по натуре своей бизнесмен и миротворец. То есть человек, который не начинает, а заканчивает конфликты.
«А для экономики всегда хорошо, когда конфликты заканчиваются. Самое здесь главное, чтобы в него никто снова не пытался стрелять, чтобы он он был в здравии и при памяти. Вот тогда лучшие прогнозы сбудутся», — резюмировал наш эксперт.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало финансовые советы на 2025 год для жителей Приморья.