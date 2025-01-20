«Главное, чтобы в него снова не стреляли»: как Трамп может помочь жителям Приморья?

Последствия удорожания доллара для простых россиян вполне понятны — доллар дорожает, дорожает, все импортное. Россия работает плотно в связке с Китаем, и если Трамп договорится с Поднебесной и у соседней с нами страны будет экономический рост, то китайцы активно будут покупать в России древесину, газ, металл. А, значит, и российская экономика пойдет в рост.