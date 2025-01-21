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Posted 21 января, 02:38

Published 21 января, 02:38

Modified 21 января, 02:40

Updated 21 января, 02:40

Страшная смерть: дитя войны погибла в Приморье — подробности происшествия

Страшная смерть: дитя войны погибла в Приморье — подробности происшествия

21 января 2025, 02:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
Прокуратура разбирается в обстоятельствах смертельного пожара, в результате которого лишилась жизни пожилая женщина в Приморском крае.

В ночь на 21 января сразу два трагических случая произошли в регионе. Огонь стал смертельным обстоятельством для мужчины и пожилой женщины.

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Пожаром в Чернышевке, в результате которого погибла пенсионерка 1943 года рождения, заинтересовалась прокуратура. Специалисты разбираются в произошедшем.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Надзорное ведомство контролирует результаты проверки.

Видео: рrosecutor_pk.

Приморцы высказались о произошедшем.

«Как же жаль людей. Сил близким»;
«Страшная смерть. И ведь никто из нас от такого не застрахован»;
«Соболезнования родным погибших».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощное пламя едва не перекинулось на баню в Приморском крае.

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