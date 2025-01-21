Страшная смерть: дитя войны погибла в Приморье — подробности происшествия

Posted 21 января, 02:38
Published 21 января, 02:38
Modified 21 января, 02:40
Updated 21 января, 02:40
В ночь на 21 января сразу два трагических случая произошли в регионе. Огонь стал смертельным обстоятельством для мужчины и пожилой женщины.
Пожаром в Чернышевке, в результате которого погибла пенсионерка 1943 года рождения, заинтересовалась прокуратура. Специалисты разбираются в произошедшем.
Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Надзорное ведомство контролирует результаты проверки.
Приморцы высказались о произошедшем.
«Как же жаль людей. Сил близким»;
«Страшная смерть. И ведь никто из нас от такого не застрахован»;
«Соболезнования родным погибших».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощное пламя едва не перекинулось на баню в Приморском крае.