Цены снова взлетят: что подорожает и как сберечь накопления жителям Приморья?

Считанные дни остались до вступления Дональда Трампа на пост президента США, мировое сообщество застыло у «голубых» экранов в ожидании его заявлений, от которых будет зависеть мировая экономика. Эксперты-аналитики оптимистично смотрят на предстоящие четыре года президентства Трампа, называя его миротворцем, и пророчат то, чего втайне хотят все, — завершение конфликтов, возвращение вменяемости, вполне понятную политику торгового протекционизма. Но это в мировых масштабах, а чего ожидать жителям России, Приморья, а главное, как в это время сохранить свои сбережения.