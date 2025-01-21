Цены снова взлетят: что подорожает и как сберечь накопления жителям Приморья?

Posted 21 января, 02:36
Published 21 января, 02:36
Modified 21 января, 02:38
Updated 21 января, 02:38
Считанные дни остались до вступления Дональда Трампа на пост президента США, мировое сообщество застыло у «голубых» экранов в ожидании его заявлений, от которых будет зависеть мировая экономика. Эксперты-аналитики оптимистично смотрят на предстоящие четыре года президентства Трампа, называя его миротворцем, и пророчат то, чего втайне хотят все, — завершение конфликтов, возвращение вменяемости, вполне понятную политику торгового протекционизма. Но это в мировых масштабах, а чего ожидать жителям России, Приморья, а главное, как в это время сохранить свои сбережения.
Об этом «Восток-Медиа» рассказал экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он уверен, что ближайшие пару лет экономическая ситуация в нашей стране будет напоминать обледенелую дорогу, на которой очень тяжело лавировать, и так или иначе это чревато потерями.
«В трамповский период доллар подскочит до 140 рублей — к этому приведет его политика укрепления национальной валюты. Для россиян и приморцев это будет иметь последствия», — отметил эксперт.
Во-первых, в связи с ростом курса доллара будет дорожать все импортное, что завозится в Россию, уверен Максим Кривелевич.
«Это неизбежно, и хотя всем будут понятны причины, процесс все равно будет проходить довольно нервно. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — добавил аналитик.
Расти цены будут не только в связи с ростом курса доллара. Например, все белковое в России подорожает из-за неурожая кормов для скота.
«Грядет рост цен на все белковое — рыбу, морепродукты, хорошее мясо, молоко. Сливочное масло, кстати, уже подорожало, как я и предсказывал ранее», — отметил экономист.
А есть ли рецепт, при котором приморцы смогли бы свои деньги сохранить или даже преумножить? Вот что делать? Валюту покупать, золото, недвижимость? Ответ эксперта как приговор — нет таких рецептов.
«Сохранить частично да, можно. Преумножить — об этом можно пока забыть. Понимаете ли, арифметика безжалостная наука. Божий промысел возможен в медицине, например. А вот цифры — вещь довольно упрямая. Если у вас, условно говоря, решетка дырявая, то, что вы в нее наливаете, выливается гораздо быстрее. Сегодня самый крупный из непрофессиональных способов свои деньги сохранить, это банковские депозиты. Заработать — в ближайшие полгода об этом можно забыть точно. Пока Трамп не навел порядок и не начался рост фондового рынка», — подчеркнул Максим Кривелевич.
Пока не появятся первые результаты политики Трампа, пока не началось оживление в мировой экономике, Максим Кривелевич советует приморцам держать деньги на депозитах или приобретать облигации.
«То есть пользоваться теми инструментами, которые привязаны к ставке ЦБ. Сейчас ситуация в экономике такая, как на скользкой дороге — что бы ты не делал, это чревато. Задача лишь минимизировать потери», — отметил он.
А вот в какой момент американский президент возьмется за фондовый рынок, эксперт предсказывать не берется. Это зависит от множества факторов, включая человеческий.
«Все зависит от страны. Займется он сначала, к примеру, Северной Кореей, или фондовым рынком. То есть это бессмысленно прогнозировать. Нужно просто сидеть и ждать, спокойно получать свои ежемесячные или ежегодные проценты. Но не позднее конца второго года президентства Трампа, к этому времени появится множество хороших инвестиционных возможностей», — рассказал экономист.
К вложениям в золото, валюту и недвижимость Максим Кривелевич относится довольно скептически.
«Если людей не интересует результат, а лишь процесс, ну тогда да, здесь плюс лишь в том, что на психолога тратиться не придется. Потому что будет уверенность, что усилия предпринимаются. Но покупка недвижки, валюты — это все разные способы, так сказать дрифтовать на ледяной дороге. Все закончится одним — кюветом», — уверен аналитик.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что все больше жителей Приморья покупают китайские автомобили, пересаживаясь с традиционных «японок». Эксперты автомобильного рынка региона говорят, что эта тенденция будет набирать обороты. Однако, как говорят другие эксперты, не все так радужно.