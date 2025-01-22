На улицу вышли десятки полицейских: что происходит у здания УМВД Приморья — видео

Posted 22 января, 04:34
Published 22 января, 04:34
Modified 22 января, 04:36
Updated 22 января, 04:36
На центральной улице образовался дорожный коллапс. Левую полосу перекрыли, рядом дежурит пост ДПС. Что на самом деле происходит на Алеутской?
Оказалось, временное перекрытие связано с мероприятием, которое проходит недалеко от УМВД России по Приморскому краю. Очевидцы поделились кадрами, сделанными с места событий.
Десятки людей в форме собрались около здания полиции. Судя по видео, их собрал торжественный повод, так как слышна музыка. Более того, организаторы установили трибуну.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полицейские вручили благодарность мужчине, который помог обезвредить преступника во Владивостоке.