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Posted 22 января, 04:34

Published 22 января, 04:34

Modified 22 января, 04:36

Updated 22 января, 04:36

Почему центральную улицу частично перекрыли во Владивостоке?

На улицу вышли десятки полицейских: что происходит у здания УМВД Приморья — видео

22 января 2025, 04:34
Фото: vostokmedia.com.

Почему центральную улицу частично перекрыли во Владивостоке?

Сюжет
Полиция
Часть дороги перекрыта, играет музыка, на улице собрались люди в форме. Поодаль виднеется трибуна. Что происходит около УМВД России по Приморскому краю в данные минуты?

На центральной улице образовался дорожный коллапс. Левую полосу перекрыли, рядом дежурит пост ДПС. Что на самом деле происходит на Алеутской?

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Оказалось, временное перекрытие связано с мероприятием, которое проходит недалеко от УМВД России по Приморскому краю. Очевидцы поделились кадрами, сделанными с места событий.

Видео: vostokmedia.com.

Десятки людей в форме собрались около здания полиции. Судя по видео, их собрал торжественный повод, так как слышна музыка. Более того, организаторы установили трибуну.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полицейские вручили благодарность мужчине, который помог обезвредить преступника во Владивостоке.

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