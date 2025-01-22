Работают силовики, образовалась жуткая пробка: что творится в центре Владивостока?

Posted 22 января, 03:42
Published 22 января, 03:42
Modified 22 января, 04:15
Updated 22 января, 04:15
Жители дальневосточной столицы сообщают о том, что в центре города наблюдается серьезная пробка. Очевидцы предполагают, что затор на Алеутской образовался из-за того, что экипаж ДПС перекрыл одну полосу движения.
Судя по кадрам, конца столпотворения не видно. Вероятно, дорожный коллапс растянулся на весьма большое расстояние.
По словам горожан, крайнюю левую полосу временно перекрыли из-за мероприятие, которое проходит около здания УМВД России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фура перегородила дорогу во Владивостоке. На месте крайне печального происшествия движение оказалось затруднено.