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Posted 22 января, 03:42

Published 22 января, 03:42

Modified 22 января, 04:15

Updated 22 января, 04:15

Дорожный коллапс и машина ДПС попали на камеру в центре Владивостока

Работают силовики, образовалась жуткая пробка: что творится в центре Владивостока?

22 января 2025, 03:42
Фото: vostokmedia.com.

Дорожный коллапс и машина ДПС попали на камеру в центре Владивостока

Сюжет
Дорога
Движение на одной из загруженных улиц Владивостока «замерло». С чем связано осложнение дорожного трафика? — Обстановкой поделились очевидцы.

Жители дальневосточной столицы сообщают о том, что в центре города наблюдается серьезная пробка. Очевидцы предполагают, что затор на Алеутской образовался из-за того, что экипаж ДПС перекрыл одну полосу движения.

Судя по кадрам, конца столпотворения не видно. Вероятно, дорожный коллапс растянулся на весьма большое расстояние.

Фото: vostokmedia.com

По словам горожан, крайнюю левую полосу временно перекрыли из-за мероприятие, которое проходит около здания УМВД России по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фура перегородила дорогу во Владивостоке. На месте крайне печального происшествия движение оказалось затруднено.

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#Новости#Дорога#Владивосток#ДПС#Пробка#Приморский край#ДТП#Происшествия
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