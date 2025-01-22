Увидел ее заведенную и не удержался: доступной «красоткой» завладел житель Приморья

Posted 22 января, 01:22
Published 22 января, 01:22
Modified 22 января, 01:24
Updated 22 января, 01:24
В дальневосточной столице мужчина угнал машину, которая оказалась заведена и открыта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Автомобилист оставил Toyota Raum на Русской, но не учел того, что кто-то может позариться на его железную «ласточку». Владелец универсала поспешил сообщить об угоне. Силовики обнаружили «Тойоту» на проспекте 100-летия. Рулевой проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. На Постышева водитель врезался в дерево, после чего его схватили стражи порядка. В отделении полиции задержанный во всем сознался.
Установлено, что подозреваемый был в алкогольном опьянении в момент совершения преступления. От медосвидетельствования он отказался, за что на него составили административный протокол. Также на горе-водителя возбудили уголовное дело: угон. Теперь приморцу грозит лишение свободы до пяти лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дебошир на Land Rover прокатился по Владивостоку и насобирал букетик из происшествий.