Увидел ее заведенную и не удержался: доступной «красоткой» завладел житель Приморья

Автомобилист оставил Toyota Raum на Русской, но не учел того, что кто-то может позариться на его железную «ласточку». Владелец универсала поспешил сообщить об угоне. Силовики обнаружили «Тойоту» на проспекте 100-летия. Рулевой проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. На Постышева водитель врезался в дерево, после чего его схватили стражи порядка. В отделении полиции задержанный во всем сознался.