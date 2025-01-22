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Posted 22 января, 01:22

Published 22 января, 01:22

Modified 22 января, 01:24

Updated 22 января, 01:24

Увидел ее заведенную и не удержался: доступной «красоткой» завладел житель Приморья

Увидел ее заведенную и не удержался: доступной «красоткой» завладел житель Приморья

22 января 2025, 01:22
Фото: prim_police.
Сюжет
Уголовное дело
Нетрезвого приморца одурманил тот факт, что она стоит совсем одна. Полицейским пришлось гоняться за подозреваемым по Владивостоку.

В дальневосточной столице мужчина угнал машину, которая оказалась заведена и открыта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автомобилист оставил Toyota Raum на Русской, но не учел того, что кто-то может позариться на его железную «ласточку». Владелец универсала поспешил сообщить об угоне. Силовики обнаружили «Тойоту» на проспекте 100-летия. Рулевой проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. На Постышева водитель врезался в дерево, после чего его схватили стражи порядка. В отделении полиции задержанный во всем сознался.

Установлено, что подозреваемый был в алкогольном опьянении в момент совершения преступления. От медосвидетельствования он отказался, за что на него составили административный протокол. Также на горе-водителя возбудили уголовное дело: угон. Теперь приморцу грозит лишение свободы до пяти лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дебошир на Land Rover прокатился по Владивостоку и насобирал букетик из происшествий.

Юрист: «Дебошир с Land Rover собрал букет уголовных статей за заезд по Владивостоку»
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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Полиция#Угон#Алкогольное опьянение#Приморский край#Происшествия#Административный протокол
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