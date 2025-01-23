Лицо распутницы, руки скромницы: как будут выглядеть дамы из Приморья в 2025 году

Posted 23 января, 05:29
Published 23 января, 05:29
Modified 23 января, 05:36
Updated 23 января, 05:36
Эксперты «Авито Услуг» поведали, какие бьюти-продукты выбирают и как готовы украшать себя приморские женщины.
Оказывается, спрос на услуги визажистов увеличился в конце 2024 года. Девушки стали чаще обращаться к повелительницам кисточек по торжественным случаям, — свадьбы, вечерние мероприятия и лайтовые варианты для дневных событий. В каком направлении планируют двигаться приморочки в текущем году? — Рассказала гуру визажа Маргарита Ежова.
В регионе нынче популярна яркость. Девушкам по душе оттенки металлов, — серебро, золото и бронза. Также дамы делают акцент на здоровой коже. Идеальный тон — подчеркивает природную красоту. Естественность шикарно выглядит в тандеме с неординарностью, — ярким неоном и смелыми решениями. Именно такой подход сейчас актуален в выборе подводок.
А вот ручки приморчанок выглядят достаточно скромно. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дамы делают выбор в пользу минимализма в маникюрных салонах.