Лицо распутницы, руки скромницы: как будут выглядеть дамы из Приморья в 2025 году

В регионе нынче популярна яркость. Девушкам по душе оттенки металлов, — серебро, золото и бронза. Также дамы делают акцент на здоровой коже. Идеальный тон — подчеркивает природную красоту. Естественность шикарно выглядит в тандеме с неординарностью, — ярким неоном и смелыми решениями. Именно такой подход сейчас актуален в выборе подводок.