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Posted 23 января, 05:29

Published 23 января, 05:29

Modified 23 января, 05:36

Updated 23 января, 05:36

О главных трендах в сфере визажа рассказали жителям Приморского края

Лицо распутницы, руки скромницы: как будут выглядеть дамы из Приморья в 2025 году

23 января 2025, 05:29
Фото: Изображение Midjourney.

О главных трендах в сфере визажа рассказали жителям Приморского края

Сюжет
Экология
Представительницы прекрасного пола не устают «апгрейдиться» по всем фронтам в Приморском крае. Идеальный мейкап — какой он? — подробнее в материале.

Эксперты «Авито Услуг» поведали, какие бьюти-продукты выбирают и как готовы украшать себя приморские женщины.

Оказывается, спрос на услуги визажистов увеличился в конце 2024 года. Девушки стали чаще обращаться к повелительницам кисточек по торжественным случаям, — свадьбы, вечерние мероприятия и лайтовые варианты для дневных событий. В каком направлении планируют двигаться приморочки в текущем году? — Рассказала гуру визажа Маргарита Ежова.

В регионе нынче популярна яркость. Девушкам по душе оттенки металлов, — серебро, золото и бронза. Также дамы делают акцент на здоровой коже. Идеальный тон — подчеркивает природную красоту. Естественность шикарно выглядит в тандеме с неординарностью, — ярким неоном и смелыми решениями. Именно такой подход сейчас актуален в выборе подводок.

А вот ручки приморчанок выглядят достаточно скромно. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дамы делают выбор в пользу минимализма в маникюрных салонах.

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#Новости#Общество#Владивосток#Экология#Косметика#Приморский край
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