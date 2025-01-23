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Posted 23 января, 05:28

Published 23 января, 05:28

Modified 23 января, 05:31

Updated 23 января, 05:31

Уникальные лаки для ногтей становятся популярными в Приморском крае

Чудо для кудесниц маникюра: прорыв в сфере ногтевого сервиса ждет жительниц Приморья

23 января 2025, 05:28
Фото: Изображение Midjourney.

Уникальные лаки для ногтей становятся популярными в Приморском крае

Сюжет
Косметика
Красота скоро не будет требовать жертв, судя по тенденции, которая наблюдается в бьюти-сфере. К слову, многие жительницы Приморского края в тренде. А вы знаете о прорыве на «маникюрном поприще»?

Если лицо стало полотном для творчества, то ногти являются его полной противоположностью. На сегодняшний день популярен маникюр а-ля минимализм. Матовые лаки и нюдовые оттенки — то, что нужно в 2025 году. Более того, создатели бьюти-трендов разработали бомбовый продукт — биоразлагаемые лаки, сообщили в «Авито Услугах».

Экологичный товар содержит только натуральные ингредиенты, которые ничуть не уступают по качеству обычным лакам. Все чаще создатели косметики беспокоятся не только о ярких новинках, но и том, какие последствия приносят их творения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие процедуры необходимо сделать этой зимой жительницам Приморского края.

Время пришло: что нужно успеть сделать с лицом этой зимой? — косметолог из Приморья
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