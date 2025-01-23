Чудо для кудесниц маникюра: прорыв в сфере ногтевого сервиса ждет жительниц Приморья

Posted 23 января, 05:28
Published 23 января, 05:28
Modified 23 января, 05:31
Updated 23 января, 05:31
Если лицо стало полотном для творчества, то ногти являются его полной противоположностью. На сегодняшний день популярен маникюр а-ля минимализм. Матовые лаки и нюдовые оттенки — то, что нужно в 2025 году. Более того, создатели бьюти-трендов разработали бомбовый продукт — биоразлагаемые лаки, сообщили в «Авито Услугах».
Экологичный товар содержит только натуральные ингредиенты, которые ничуть не уступают по качеству обычным лакам. Все чаще создатели косметики беспокоятся не только о ярких новинках, но и том, какие последствия приносят их творения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие процедуры необходимо сделать этой зимой жительницам Приморского края.