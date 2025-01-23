Чудо для кудесниц маникюра: прорыв в сфере ногтевого сервиса ждет жительниц Приморья

Если лицо стало полотном для творчества, то ногти являются его полной противоположностью. На сегодняшний день популярен маникюр а-ля минимализм. Матовые лаки и нюдовые оттенки — то, что нужно в 2025 году. Более того, создатели бьюти-трендов разработали бомбовый продукт — биоразлагаемые лаки, сообщили в «Авито Услугах».