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Posted 22 января, 23:17

Published 22 января, 23:17

Modified 22 января, 23:19

Updated 22 января, 23:19

Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать

Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать

22 января 2025, 23:17
Фото: 1MI. Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать
Сюжет
ОСАГО
С 2025 года в РФ вступают в силу сразу несколько весьма важных новшеств для владельцев автомобилей. Что поменялось для российских водителей с января нового года и какие нововведения ожидают автомобилистов в течение 2025 года?

Штрафы за нарушение ПДД

С января 2025 года значительно увеличились суммы штрафов за нарушения ПДД. В целом водители теперь будут платить примерно в полтора раза больше, за повторную езду без полиса ОСАГО штраф вырос в 6 раз, а за движение на грузовых автомобилях там, где это запрещено — в 10 раз.

А вот скидки за своевременную оплату штрафов в 2025 году сократятся в два раза — до 25%. При этом для водителей увеличится период льготной оплаты — с 20 до 30 дней.

Таблица новых штрафов за нарушение ПДД

Нарушение

Размер штрафа до января 2025 года (в руб.)

Размер штрафа с января 2025 года (в руб.)

Превышение скорости на 20 км/ч до 40 км/ч

500

750

Превышение скорости на 20 км/ч до 40 км/ч

1000-1500

1500-2250

Превышение скорости на 40 км/ч до 60 км/ч

2000-2500

3000-3750

Превышение скорости на 60 км/ч до 80 км/ч

5000

7500

Проезд на красный сигнал светофора

1000

1500

Повторный проезд на красный сигнал светофора

5000

7500

Движение по обочине, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части

1500

2250-2500

Несоблюдение требований разметки и дорожных знаков

500

750

Разворот в неположенном месте

1000-1500

1500-2500

Непристегнутый ремень, отсутствие мотошлема

1000

1500

За вождение в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования

30 0000

45 0000

Повторная езда без полиса ОСАГО

800

3000-5000

Выезд на встречную полосу при объезде в нарушение правил ПДД

1000-1500

1500-2250

Выезд на встречную полосу, движение по встречной полосе на трассе с односторонним движением

5000

7500

Остановка или стоянка транспортного средства под запрещающими знаками

1500

2250

Движение грузовых автомобилей в местах, где это запрещено

500

5000

Подробную и полную информацию о размерах новых штрафов для водителей можно посмотреть в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

Еще один штраф за нарушение ПДД, вступивший в силу с января 2025 года, касается российского триколора на регистрационных знаках. Его размещение на регистрационном знаке автомобиля с 2025 года становится обязательным.

При этом, если водитель поставил на учет автомобиль до января 2025 года, то штрафы ему не грозят. Но если автомобилист зарегистрирует автомобиль в 2025 году, но на номерном знаке будет отсутствовать триколор, то ему придется заплатить штраф в размере 500 руб.

Если водитель поставил на учет автомобиль до января 2025 года, то штраф за отсутствие российского триколора на регистрационном знаке ему не грозит
Если водитель поставил на учет автомобиль до января 2025 года, то штраф за отсутствие российского триколора на регистрационном знаке ему не грозит. Фото: 1MI

ОСАГО

С 2025 года полисы ОСАГО стали обязательными для владельцев автомобилей новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А еще с начала нынешнего года российские водители могут сделать международный полис — у РФ и Белоруссии появился единый полис ОСАГО, который владельцы автомобилей могут оформить в электронном варианте.

В 2025 году наличие ОСАГО у автомобилистов будут проверять с помощью видеофиксации. С марта нынешнего года автоматическая фиксация автомобилей без ОСАГО будет проводиться по камерам в тестовом режиме, а уведомления о нарушениях будет приходить водителям на «Госуслуги».

Также с марта 2025 года вступит в силу закон, отменяющий обязательное оформление полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет. Это весьма удобно для владельцев транспортного средства, которые купили автомобиль, но пока ездить на нем не планируют.

С марта 2025 года вступит в силу закон, отменяющий обязательное оформление полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет.
С марта 2025 года вступит в силу закон, отменяющий обязательное оформление полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет.. Фото: 1MI

Техосмотр

С 2025 года автомобилистам РФ придется дороже платить за техосмотр. Тарификация услуги отличается в разных субъектах федерации, так как стоимость ТО устанавливают региональные власти. По оценкам экспертов, стоимость ТО вырастет в разных регионах РФ в 2025 году в среднем на 7,5%.

Самые высокие тарифы на ТО — свыше полторы тысячи рублей — действуют с 2025 года для водителей Амурской области, Краснодарского края, Ненецкого АО. А самые низкие — менее тысячи рублей — на территории ЛНР, Ивановской и Кемеровской области.

Самые высокие тарифы на ТО — свыше полторы тысячи рублей — действуют с 2025 года для водителей Амурской области, Краснодарского края, Ненецкого АО
Самые высокие тарифы на ТО — свыше полторы тысячи рублей — действуют с 2025 года для водителей Амурской области, Краснодарского края, Ненецкого АО. Фото: 1MI

Подорожание автомобилей

Традиционно, с начала года в РФ повышается утильсбор. Учитывая, что размер утильсбора был увеличен в октябре 2024 года на 80%, следующее повышение с января 2025 года сильно ударит по карману россиян, решивших приобрести автомобиль.

Ставка утильсбора зависит от вида транспортного средства, литража двигателя и массы автомобиля:

  • На автомобили до трёх лет с двигателем до 1 литра размер утильсбора составит 180 200 ₽, от 1 до 2 л — 6667 400 ₽; от 2 до 3 л — 1875 400 ₽, от 3 до 3,5 л — 2 153 400 ₽, свыше 3,5 л — 2 742 200 руб.
  • На автомобили старше трёх лет ставка утильсбора составит: с объемом двигателя до 1 л — 460 000 ₽, от 1 до 2 л — 1 174 000 ₽, от 2 до 3 л — 2 839 000 ₽, от 3 до 3,5 л — 3 297 000 ₽, свыше 3,5 л — 3 605 000 руб.

В 2025 году повышение утильсбора впервые коснется электрокаров и последовательных гибридов: для автомобилей до трёх лет- 667 400 ₽, старше трёх лет — 1 174 000 руб.

В 2025 году повышение утильсбора впервые коснется электрокаров и последовательных гибридов
В 2025 году повышение утильсбора впервые коснется электрокаров и последовательных гибридов. Фото: 1MI

Какие изменения для водителей могут произойти в 2025 году

На рассмотрении в Госдуме находится еще ряд законопроектов, касающихся владельцев автомобилей. Возможно, они будут приняты уже в 2025 году:

  • Запрет лекарств за рулем. Законопроект предполагает штраф и лишение прав водителей, находящихся под действием определенных лекарств. Предполагается, что Минздрав должен составить список запрещенных за рулем медикаментов для утверждения законопроекта.
  • Проект «Народный инспектор». Разрабатывается приложение, в котором свидетели смогут фиксировать нарушителей ПДД. Причем, в некоторых регионах уже работают подобные приложения — в столице — «Помощник Москвы», в Татарстане — «Народный инспектор». Предполагается, что общероссийское приложение может заработать уже в 2025 году.
  • Увеличение штрафа за отказ от остановки по требованию ГИБДД. За это нарушение ПДД предлагается повысить штраф для водителей до 7000 — 10 000 ₽, а при повторном нарушении ПДД — лишать водителя прав на полгода. Поправка уже прошла первое чтение в Госдуме.
  • Штраф за опасное вождение. За первичное нарушение ПДД предполагается установить штраф в размере 3-5 тыс. рублей, а если оно повторится — лишать водителя прав на 1-3 месяца. Соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Сейчас разрабатывается определение опасного вождения, которое будет прописано в ПДД.
  • Штраф за шумные выхлопы и громкую музыку из машины. Пока оба законопроекта находятся на рассмотрении в Госдуме. Для нарушителей тишины штраф предполагается увеличить в 40 раз — до 20 тысяч рублей.
  • Изменения для водителей СИМ (средства индивидуальной мобильности). В ПДД планируется внести изменения, предусматривающие повышение возраста управления такими ТС с 16 лет, установку на СИМ номера, введение крупных штрафов для водителей СИМ.

Кроме того, законодатели планируют рассмотреть запрет на использование за рулем различных «курительных девайсов» (вейпов, электронных сигарет, др.). Размер штрафа для этого нарушения пока не определен. Примечательно, что запрет не распространяется на курение обычных сигарет.

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