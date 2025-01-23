Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать

С января 2025 года значительно увеличились суммы штрафов за нарушения ПДД. В целом водители теперь будут платить примерно в полтора раза больше, за повторную езду без полиса ОСАГО штраф вырос в 6 раз, а за движение на грузовых автомобилях там, где это запрещено — в 10 раз.