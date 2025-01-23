Нововведения для автомобилистов в 2025 году: что важно знать

Posted 22 января, 23:17
Published 22 января, 23:17
Modified 22 января, 23:19
Updated 22 января, 23:19
С января 2025 года значительно увеличились суммы штрафов за нарушения ПДД. В целом водители теперь будут платить примерно в полтора раза больше, за повторную езду без полиса ОСАГО штраф вырос в 6 раз, а за движение на грузовых автомобилях там, где это запрещено — в 10 раз.
А вот скидки за своевременную оплату штрафов в 2025 году сократятся в два раза — до 25%. При этом для водителей увеличится период льготной оплаты — с 20 до 30 дней.
Таблица новых штрафов за нарушение ПДД
|
Нарушение
|
Размер штрафа до января 2025 года (в руб.)
|
Размер штрафа с января 2025 года (в руб.)
|
Превышение скорости на 20 км/ч до 40 км/ч
|
500
|
750
|
Превышение скорости на 20 км/ч до 40 км/ч
|
1000-1500
|
1500-2250
|
Превышение скорости на 40 км/ч до 60 км/ч
|
2000-2500
|
3000-3750
|
Превышение скорости на 60 км/ч до 80 км/ч
|
5000
|
7500
|
Проезд на красный сигнал светофора
|
1000
|
1500
|
Повторный проезд на красный сигнал светофора
|
5000
|
7500
|
Движение по обочине, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части
|
1500
|
2250-2500
|
Несоблюдение требований разметки и дорожных знаков
|
500
|
750
|
Разворот в неположенном месте
|
1000-1500
|
1500-2500
|
Непристегнутый ремень, отсутствие мотошлема
|
1000
|
1500
|
За вождение в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования
|
30 0000
|
45 0000
|
Повторная езда без полиса ОСАГО
|
800
|
3000-5000
|
Выезд на встречную полосу при объезде в нарушение правил ПДД
|
1000-1500
|
1500-2250
|
Выезд на встречную полосу, движение по встречной полосе на трассе с односторонним движением
|
5000
|
7500
|
Остановка или стоянка транспортного средства под запрещающими знаками
|
1500
|
2250
|
Движение грузовых автомобилей в местах, где это запрещено
|
500
|
5000
Подробную и полную информацию о размерах новых штрафов для водителей можно посмотреть в Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Еще один штраф за нарушение ПДД, вступивший в силу с января 2025 года, касается российского триколора на регистрационных знаках. Его размещение на регистрационном знаке автомобиля с 2025 года становится обязательным.
При этом, если водитель поставил на учет автомобиль до января 2025 года, то штрафы ему не грозят. Но если автомобилист зарегистрирует автомобиль в 2025 году, но на номерном знаке будет отсутствовать триколор, то ему придется заплатить штраф в размере 500 руб.
С 2025 года полисы ОСАГО стали обязательными для владельцев автомобилей новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А еще с начала нынешнего года российские водители могут сделать международный полис — у РФ и Белоруссии появился единый полис ОСАГО, который владельцы автомобилей могут оформить в электронном варианте.
В 2025 году наличие ОСАГО у автомобилистов будут проверять с помощью видеофиксации. С марта нынешнего года автоматическая фиксация автомобилей без ОСАГО будет проводиться по камерам в тестовом режиме, а уведомления о нарушениях будет приходить водителям на «Госуслуги».
Также с марта 2025 года вступит в силу закон, отменяющий обязательное оформление полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет. Это весьма удобно для владельцев транспортного средства, которые купили автомобиль, но пока ездить на нем не планируют.
С 2025 года автомобилистам РФ придется дороже платить за техосмотр. Тарификация услуги отличается в разных субъектах федерации, так как стоимость ТО устанавливают региональные власти. По оценкам экспертов, стоимость ТО вырастет в разных регионах РФ в 2025 году в среднем на 7,5%.
Самые высокие тарифы на ТО — свыше полторы тысячи рублей — действуют с 2025 года для водителей Амурской области, Краснодарского края, Ненецкого АО. А самые низкие — менее тысячи рублей — на территории ЛНР, Ивановской и Кемеровской области.
Традиционно, с начала года в РФ повышается утильсбор. Учитывая, что размер утильсбора был увеличен в октябре 2024 года на 80%, следующее повышение с января 2025 года сильно ударит по карману россиян, решивших приобрести автомобиль.
Ставка утильсбора зависит от вида транспортного средства, литража двигателя и массы автомобиля:
В 2025 году повышение утильсбора впервые коснется электрокаров и последовательных гибридов: для автомобилей до трёх лет- 667 400 ₽, старше трёх лет — 1 174 000 руб.
На рассмотрении в Госдуме находится еще ряд законопроектов, касающихся владельцев автомобилей. Возможно, они будут приняты уже в 2025 году:
Кроме того, законодатели планируют рассмотреть запрет на использование за рулем различных «курительных девайсов» (вейпов, электронных сигарет, др.). Размер штрафа для этого нарушения пока не определен. Примечательно, что запрет не распространяется на курение обычных сигарет.