«Предупреждение №1»: ледяной дождь может обрушиться на Приморье — даты

Posted 23 января, 04:16
Published 23 января, 04:16
Modified 23 января, 04:18
Updated 23 января, 04:18
Блогер Руслан Юрковский объявил «Предупреждение №1». По данным портала «Маглипогода», в Приморье ожидается серьезное ухудшение погодной обстановки в ближайшие дни. С 27 по 29 января регион ощутит мощный удар бушующей стихии, сообщает основатель сайта. Интенсивные осадки в виде снега пройдутся по югу и востоку края. Не исключен ледяной дождь, отметил народный синоптик.
Более того, в ночь с 27 на 28 число возможны грозы, заявил метеоблогер. Компанию жуткой непогоде составит сильный ветер.
«В крае ожидается местами пурга и метель, местами снежные заносы и сугробы. На дорогах ожидается снежный накат и гололёд. В южных и восточных районах, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — подчеркнул Руслан Юрковский.
Именно поэтому приморцам стоит подготовиться к январскому сюрпризу. Ведь нередко подобные явления не обходятся без отключений света и осложнения ситуации на дорогах. Автомобилистам рекомендуется отложить поездки, если это возможно, считает создатель «Маглипогоды».
Ранее «Восток-Медиа» писало , что снег становится редкостью для Приморского края. Судя по всему, природа решила «обогатить» население региона за короткий срок.