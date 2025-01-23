«Предупреждение №1»: ледяной дождь может обрушиться на Приморье — даты

Именно поэтому приморцам стоит подготовиться к январскому сюрпризу. Ведь нередко подобные явления не обходятся без отключений света и осложнения ситуации на дорогах. Автомобилистам рекомендуется отложить поездки, если это возможно, считает создатель «Маглипогоды».