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Posted 23 января, 04:16

Published 23 января, 04:16

Modified 23 января, 04:18

Updated 23 января, 04:18

Снежный циклон спровоцирует коллапсы в Приморском крае?

«Предупреждение №1»: ледяной дождь может обрушиться на Приморье — даты

23 января 2025, 04:16
Фото: 1MI.

Снежный циклон спровоцирует коллапсы в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Опасные осадки вот-вот могут нанести удар по Приморскому краю. Какие районы в зоне риска? — узнаете в материале.

Блогер Руслан Юрковский объявил «Предупреждение №1». По данным портала «Маглипогода», в Приморье ожидается серьезное ухудшение погодной обстановки в ближайшие дни. С 27 по 29 января регион ощутит мощный удар бушующей стихии, сообщает основатель сайта. Интенсивные осадки в виде снега пройдутся по югу и востоку края. Не исключен ледяной дождь, отметил народный синоптик.

Более того, в ночь с 27 на 28 число возможны грозы, заявил метеоблогер. Компанию жуткой непогоде составит сильный ветер.

«В крае ожидается местами пурга и метель, местами снежные заносы и сугробы. На дорогах ожидается снежный накат и гололёд. В южных и восточных районах, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — подчеркнул Руслан Юрковский.

Именно поэтому приморцам стоит подготовиться к январскому сюрпризу. Ведь нередко подобные явления не обходятся без отключений света и осложнения ситуации на дорогах. Автомобилистам рекомендуется отложить поездки, если это возможно, считает создатель «Маглипогоды».

Ранее «Восток-Медиа» писало , что снег становится редкостью для Приморского края. Судя по всему, природа решила «обогатить» население региона за короткий срок.

Снег становится роскошью: какая погода ждет Приморье после аномального потепления
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