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Posted 22 января, 23:56

Published 22 января, 23:56

Modified 22 января, 23:58

Updated 22 января, 23:58

В чудовищной аварии погиб автомобилист на легковушке в Приморском крае

«Размолотило в мясо»: страшное ДТП не обошлось без жертв в Приморье — видео

22 января 2025, 23:56
Фото: 1MI.

В чудовищной аварии погиб автомобилист на легковушке в Приморском крае

Сюжет
Смерть
Минувшая ночь стала роковой для водителя иномарки во Владивостоке. Приморец врезался в большегруз так сильно, что седан превратился в «полный фарш».

В дальневосточной столице ночное дорожное происшествие обернулось смертью для автомобилиста. Водитель Toyota Sai врезался в припаркованный полуприцеп и погиб на месте. Судя по кадрам, от машины тоже практически ничего не осталось. «Размолотило в мясо», — написал изумленный комментатор. По данным аварийных комиссаров, авария могла произойти из-за того, что рулевой не справился с управлением.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае на трассе пикап слетел с дороги и перевернулся в канаве. Следы ДТП, в виде осколков и тормозного следа, попали на камеру очевидцев.

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