«Размолотило в мясо»: страшное ДТП не обошлось без жертв в Приморье — видео

В дальневосточной столице ночное дорожное происшествие обернулось смертью для автомобилиста. Водитель Toyota Sai врезался в припаркованный полуприцеп и погиб на месте. Судя по кадрам, от машины тоже практически ничего не осталось. «Размолотило в мясо», — написал изумленный комментатор. По данным аварийных комиссаров, авария могла произойти из-за того, что рулевой не справился с управлением.