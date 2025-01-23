«Размолотило в мясо»: страшное ДТП не обошлось без жертв в Приморье — видео

Posted 22 января, 23:56
Published 22 января, 23:56
Modified 22 января, 23:58
Updated 22 января, 23:58
В дальневосточной столице ночное дорожное происшествие обернулось смертью для автомобилиста. Водитель Toyota Sai врезался в припаркованный полуприцеп и погиб на месте. Судя по кадрам, от машины тоже практически ничего не осталось. «Размолотило в мясо», — написал изумленный комментатор. По данным аварийных комиссаров, авария могла произойти из-за того, что рулевой не справился с управлением.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае на трассе пикап слетел с дороги и перевернулся в канаве. Следы ДТП, в виде осколков и тормозного следа, попали на камеру очевидцев.