Царские привилегии: кому разрешено покидать место ДТП? — жителям Приморья на заметку

Кто может уехать с места аварии на законных основаниях в Приморском крае?

Сюжет ГИБДД

«Притерся» боком в пробке, а в мыслях мелькает фраза: «час, а то и два потеряно». Знакомо? Тогда рекомендуем вам ознакомиться с материалом, в котором мы рассказываем, как и при каких обстоятельствах можно легально «скрыться» с места ДТП в Приморском крае.