Царские привилегии: кому разрешено покидать место ДТП? — жителям Приморья на заметку

Posted 23 января, 06:38
Published 23 января, 06:38
Modified 23 января, 06:40
Updated 23 января, 06:40
Возможно, не все автомобилисты знают о том, что не обязательно дожидаться сотрудников ГИБДД после аварии. Достаточно просто-напросто оформить европротокол, напомнили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Владивостока.
Когда можно прибегнуть к такой услуге?
Все условия соблюдены? Тогда вы можете не простаивать в ожиданиях. Достаточно зафиксировать инцидент и оформить заявку на получение компенсации от страховой компании.
Что для этого понадобится? Только телефон с установленным приложением «Госуслуги авто» и осведомленность в данном вопросе. Более подробная информация представлена ниже.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что автомобилистка сбила ребенка и скрылась с места аварии в Приморском крае.