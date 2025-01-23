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Posted 23 января, 06:38

Published 23 января, 06:38

Modified 23 января, 06:40

Updated 23 января, 06:40

Кто может уехать с места аварии на законных основаниях в Приморском крае?

Царские привилегии: кому разрешено покидать место ДТП? — жителям Приморья на заметку

23 января 2025, 06:38
Фото: 1MI.

Кто может уехать с места аварии на законных основаниях в Приморском крае?

Сюжет
ГИБДД
«Притерся» боком в пробке, а в мыслях мелькает фраза: «час, а то и два потеряно». Знакомо? Тогда рекомендуем вам ознакомиться с материалом, в котором мы рассказываем, как и при каких обстоятельствах можно легально «скрыться» с места ДТП в Приморском крае.

Возможно, не все автомобилисты знают о том, что не обязательно дожидаться сотрудников ГИБДД после аварии. Достаточно просто-напросто оформить европротокол, напомнили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Владивостока.

Когда можно прибегнуть к такой услуге?

  • Если в аварию попали только два автомобиля;
  • Если повреждены только машины участников ДТП;
  • Если в результате происшествия не пострадали люди и городская инфраструктура;
  • Если у водителей есть полисы ОСАГО.

Все условия соблюдены? Тогда вы можете не простаивать в ожиданиях. Достаточно зафиксировать инцидент и оформить заявку на получение компенсации от страховой компании.

Что для этого понадобится? Только телефон с установленным приложением «Госуслуги авто» и осведомленность в данном вопросе. Более подробная информация представлена ниже.

Фото: codd_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало, что автомобилистка сбила ребенка и скрылась с места аварии в Приморском крае.

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