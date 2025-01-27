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Posted 27 января, 01:15

Published 27 января, 01:15

Modified 27 января, 01:17

Updated 27 января, 01:17

О погоде в феврале рассказали приморские синоптики

Морозы ниже нормы близко: чем удивит февраль? — прогноз погоды в Приморье

27 января 2025, 01:15
Фото: 1MI.

О погоде в феврале рассказали приморские синоптики

Сюжет
Погода
Январь оказался удивительно теплым в Приморском крае. Чем же удивит последний месяц зимы? — подробнее в материале.

По словам синоптика, циклон, надвигающийся на Приморье, это не единственное испытание, которое ждет местное население в ближайшее время. Ведь следом за ним начинается февраль, который славится морозами. Начало третьего зимнего месяца действительно окажется холодным, сообщает «Примгидромет». Аномальных минусовых температур не предвидится, но на севере не исключены показатели ниже нормы. Однако вторая половина напомнит о приближении тепла.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, приморца рекомендуют провести снежный «апокалипсис» дома.

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