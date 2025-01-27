Морозы ниже нормы близко: чем удивит февраль? — прогноз погоды в Приморье

По словам синоптика, циклон, надвигающийся на Приморье, это не единственное испытание, которое ждет местное население в ближайшее время. Ведь следом за ним начинается февраль, который славится морозами. Начало третьего зимнего месяца действительно окажется холодным, сообщает «Примгидромет». Аномальных минусовых температур не предвидится, но на севере не исключены показатели ниже нормы. Однако вторая половина напомнит о приближении тепла.