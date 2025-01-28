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Posted 28 января, 05:32

Published 28 января, 05:32

Modified 28 января, 05:35

Updated 28 января, 05:35

«Airtouch из ада»: женская трагедия вместо модного окрашивания получилась в Приморье

«Airtouch из ада»: женская трагедия вместо модного окрашивания получилась в Приморье

28 января 2025, 05:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Женщины
После похода в салон красоты жительница Приморского края не по наслышке узнала, что такое судебные тяжбы. Ведь ей не только пришлось спасать свои волосы, но и защищать свои права в зале суда.

В лесозаводском салоне красоты девушке покрасили волосы в технике Airtouch, но вместо красивых прядей она обрела судебные тяжбы. Горожанка написала заявление на парикмахерскую, чтобы получить компенсацию за оказанную услугу. По словам истца, окрашивание обернулось для нее не только повреждением волос, но и ожогами головы.

«В этот же день сообщила мастеру, что качество волос после окрашивания ухудшилось, обратилась в поликлинику, где у нее зафиксировали ожоги, назначили лечение, а позже трихолог выставил диагноз: аномалия цвета волос и волосяного стержня, обламывание волос, вызванное другими химическими веществами, термический ожог головы и шеи первой степени», — отметили в пресс-службе региональной судебной системы.

Приморчанка намерена получить 50 000 рублей компенсации, а также возмещение расходов на лечение волос и оплату некачественных услуг, — общая сумма составила 118 775 рублей.

Однако суд не удовлетворил исковое заявление. Девушка не согласилась с решением. В ближайшее время данное дело рассмотрят в краевом суде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как девушка едва не лишилась зрения после операции по коррекции зрения во Владивостоке.

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