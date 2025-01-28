Схлестнулись лед и ветер: горожанам стало некомфортно на улицах Владивостока — видео

Posted 28 января, 06:08
Published 28 января, 06:08
Modified 28 января, 06:10
Updated 28 января, 06:10
Если в начале дня снежинки спокойно падали на землю в краевой столице, то после обеда в городе началась самая что ни на есть метель. Ветер разбушевался, а дороги начал сковывать лед. Крупные хлопья превратились в мелких надоедливых мух, которые стремительно несутся по муниципалитету под гнетом противного штормового дуновения.
«На улице стало очень некомфортно», — с досадой поделилась местная жительница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько аварий стали препятствием на дороге во Владивостоке. Роковым местом стал Низководный мост.