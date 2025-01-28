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Posted 28 января, 06:08

Published 28 января, 06:08

Modified 28 января, 06:10

Updated 28 января, 06:10

Циклон расстраивает жителей Приморского края

Схлестнулись лед и ветер: горожанам стало некомфортно на улицах Владивостока — видео

28 января 2025, 06:08
Фото: vostokmedia.com.

Циклон расстраивает жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Спокойный снегопад сменился вьюгой во Владивостоке. Такие обстоятельства опечалили некоторых приморцев.

Если в начале дня снежинки спокойно падали на землю в краевой столице, то после обеда в городе началась самая что ни на есть метель. Ветер разбушевался, а дороги начал сковывать лед. Крупные хлопья превратились в мелких надоедливых мух, которые стремительно несутся по муниципалитету под гнетом противного штормового дуновения.

«На улице стало очень некомфортно», — с досадой поделилась местная жительница.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько аварий стали препятствием на дороге во Владивостоке. Роковым местом стал Низководный мост.

Низководный снова заблокирован: несколько ДТП перекрыли движение на мосту в Приморье
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