Схлестнулись лед и ветер: горожанам стало некомфортно на улицах Владивостока — видео

Если в начале дня снежинки спокойно падали на землю в краевой столице, то после обеда в городе началась самая что ни на есть метель. Ветер разбушевался, а дороги начал сковывать лед. Крупные хлопья превратились в мелких надоедливых мух, которые стремительно несутся по муниципалитету под гнетом противного штормового дуновения.