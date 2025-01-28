Все на дистанционку: занятия в вузах переводят в онлайн-режим во Владивостоке

Posted 28 января, 01:05
Published 28 января, 01:05
Modified 28 января, 01:07
Updated 28 января, 01:07
Учебные занятия в университетах переводят в онлайн-формат из-за плохой погоды во Владивостоке.
Пресс-служба ДВФУ предупреждает о том, что в связи с ухудшающимися погодными условиями все учебные занятия в университете с 11:50 и до конца дня пройдут в онлайн-формате. Это решение приняли для обеспечения безопасности студентов и сотрудников.
Кроме того, все работники университета также переходят на дистанционный режим работы. Студентам и сотрудникам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и оставаться внимательными.
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Ранее «Восток-Медиа» писало об отмене занятий в одном из вузов Владивостока.