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Posted 28 января, 01:05

Published 28 января, 01:05

Modified 28 января, 01:07

Updated 28 января, 01:07

Все на дистанционку: занятия в вузах переводят в онлайн-режим во Владивостоке

Все на дистанционку: занятия в вузах переводят в онлайн-режим во Владивостоке

28 января 2025, 01:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Все занятия в вузах Владивостока начали переводить в онлайн-режим. ДВФУ предупреждает о том, что занятия с 11:50 пройдут дистанционно.

Учебные занятия в университетах переводят в онлайн-формат из-за плохой погоды во Владивостоке.

Пресс-служба ДВФУ предупреждает о том, что в связи с ухудшающимися погодными условиями все учебные занятия в университете с 11:50 и до конца дня пройдут в онлайн-формате. Это решение приняли для обеспечения безопасности студентов и сотрудников.

Кроме того, все работники университета также переходят на дистанционный режим работы. Студентам и сотрудникам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и оставаться внимательными.

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Ранее «Восток-Медиа» писало об отмене занятий в одном из вузов Владивостока.

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