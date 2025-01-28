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Posted 28 января, 00:08

Published 28 января, 00:08

Modified 28 января, 00:10

Updated 28 января, 00:10

Из-за непогоды отменили пары в университете Владивостока

Всему виной мощный циклон: отменили занятия в одном из вузов Владивостока

28 января 2025, 00:08
Фото: 1MI.

Из-за непогоды отменили пары в университете Владивостока

Сюжет
Погода
Сильная метель обрушилась на столицу Приморья. Из-за опасных погодных условий у студентов появился внеплановый выходной.

В официальном телеграм-канале Владивостокского государственного университета сообщили об отмене занятий с 11:50. Сегодня, 28 января, в вузе не будет пар. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий в дальневосточной столице.

«Благодарим за понимание! Берегите себя и будьте осторожны», — подчеркнули в руководстве ВВГУ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителям муниципалитета синоптики рекомендуют не выходить на работу, а трудиться удаленно. Если нет такой возможности, то лучше отправиться восвояси пораньше.

Все на удаленку: почему жителей Владивостока призывают не выходить на работу?
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