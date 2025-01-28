Всему виной мощный циклон: отменили занятия в одном из вузов Владивостока

Posted 28 января, 00:08
Published 28 января, 00:08
Modified 28 января, 00:10
Updated 28 января, 00:10
В официальном телеграм-канале Владивостокского государственного университета сообщили об отмене занятий с 11:50. Сегодня, 28 января, в вузе не будет пар. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий в дальневосточной столице.
«Благодарим за понимание! Берегите себя и будьте осторожны», — подчеркнули в руководстве ВВГУ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителям муниципалитета синоптики рекомендуют не выходить на работу, а трудиться удаленно. Если нет такой возможности, то лучше отправиться восвояси пораньше.