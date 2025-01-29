Самые популярные схемы мошенников в начале 2025 года в Приморье

Posted 29 января, 03:05
Published 29 января, 03:05
Modified 29 января, 03:05
Updated 29 января, 03:05
Согласно данным, предоставленным заместителем председателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым, потери от мошеннических действий в 2024 году достигли астрономической цифры в 250–300 миллиардов рублей. Обманув тысячи граждан, аферисты используют не только отлаженные схемы, но и современные технологии, включая искусственный интеллект, который позволяет создавать всё более реалистичные подделки. Приморский край — не исключение в этом процессе. Какие же схемы особенно актуальны для этого региона в начале 2025 года?
Доступ к аккаунтам на «Госуслугах»
Один из самых популярных способов обмана, который оставался актуальным и в предыдущем году, — это мошенничества с использованием службы «Госуслуги». Преступники обманом получают доступ к личным данным граждан через фальшивые уведомления или мессенджеры, что позволяет им выполнять различные финансовые операции от имени жертв.
Полиция в Приморье проводит активные мероприятия, во время которых объясняет гражданам, как действуют мошенники. Сотрудники ходят по домам, сетевым магазинам, торговым точкам и различным организациям в целях информирования граждан о наиболее распространённых видах мошенничества.
Фальшивые руководители и звонки из ведомств
Методы, связанные с поддельными звонками, остались в лидерах: аферисты представляются начальниками или официальными лицами государственных органов, обманывая сотрудников и заставляя их передавать конфиденциальные данные.
Например, в конце ноября жительница Приморья стала жертвой мошенничества и потеряла 30 000 рублей, доверившись ложному сотруднику медицинского учреждения. Потерпевшая рассказала, что накануне ей позвонила незнакомка через мессенджер, представившись сотрудником медицинской организации. Она предложила пройти обследование по льготной программе. Так как накануне женщина перенесла операцию и нуждалась в осмотре специалистов, она согласилась. Лже-сотрудница попросила продиктовать код, который пришел на телефон для подтверждения записи.
После получения необходимой информации с ее счета были списаны денежные средства.
Также в Приморье мошенники часто представляются главами городов. Такой случай в конце октября произошел с мэром Артема Вячеславом Квоном.
«В очередной раз получаю информацию, что в Телеграме поступают от моего имени сообщения. Я уверен, многие уже понимают, что это действуют мошенники,» — написал Квон в своем Telegram-канале.
Предложения открыть новый счет
Некоторые мошенники под видом сотрудников банков просят клиентов открывать счета в менее защищённых учреждениях, куда они переводят средства, после чего аферисты быстро выводят деньги.
Новые «полезные» приложения
В начале 2025 года заметной тенденцией стало обращение мошенников к гражданам с просьбой установить приложения для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу. Эти приложения на самом деле оказываются только инструментами для кражи личных данных.
Помимо цифрового мошенничества, в Приморье остаются актуальными и офлайн-схемы обмана, с которыми сталкиваются жители на улицах. Один из таких инцидентов недавно был зафиксирован в Михайловке, где мошенница притворилась пострадавшей, нуждающейся в переводе денег.
Желая помочь, местные жители перевели ей средства, после чего мошенница попыталась получить четырёхзначный код для завершения обмана. К счастью, вовремя осознав опасность, граждане не передали код и обратились к соответствующим органам.
Заместитель председателя Сбербанка, Станислав Кузнецов, подтвердил разработку единой национальной системы защиты от мошенничества, которая призвана обеспечивать быстрое обнаружение и блокировку подозрительных операций. Этот шаг обещает снизить количество успешных атак, однако гражданам по-прежнему необходимо проявлять бдительность.
Кроме того, финансовые пирамиды возвращаются в новом обличии. На этот раз аферисты убеждают граждан оформить на себя кредиты, что делает схему ещё более коварной и сложной для распознавания.
Тем не менее, власти придумали, как перестать давать мошенникам заставлять граждан брат кредиты. С 1 марта 2025 года россияне смогут защитить себя от мошенничества с кредитами. Государственная Дума приняла закон, который позволяет людям добровольно отказаться от возможности получать кредиты или займы на свое имя.
Чтобы установить самозапрет, нужно заполнить заявление на портале «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ). Эта услуга будет бесплатной и не ограничена по количеству обращений. Запрет можно настроить по разным критериям: например, по типу кредитора или способу получения кредита — в офисе или дистанционно.
«Банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие самозапрета в кредитной истории перед выдачей займа», — пояснил представитель Госдумы.
Если человеку понадобится кредит, он сможет отменить самозапрет. Информация обновится в кредитной истории через день. Это даст возможность лучше обдумать решение о получении займа.
Эволюция мошеннических схем продолжается, и ожидать снижения активности преступников в ближайшее время не приходится. Однако бдительность и осведомлённость граждан, а также активная работа правоохранительных органов и банков могут стать залогом успеха в борьбе с этим явлением. Не стоит терять бдительность и нужно сообщать о подозрительных действиях соответствующие органы для предотвращения новых преступлений.