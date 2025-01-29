Самые популярные схемы мошенников в начале 2025 года в Приморье

Согласно данным, предоставленным заместителем председателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым, потери от мошеннических действий в 2024 году достигли астрономической цифры в 250–300 миллиардов рублей. Обманув тысячи граждан, аферисты используют не только отлаженные схемы, но и современные технологии, включая искусственный интеллект, который позволяет создавать всё более реалистичные подделки. Приморский край — не исключение в этом процессе. Какие же схемы особенно актуальны для этого региона в начале 2025 года?