Выпал и сразу на выход: за одну ночь Владивосток избавили от 2 000 кубометров снега

Posted 28 января, 23:49
Published 28 января, 23:49
Modified 28 января, 23:51
Updated 28 января, 23:51
Прошлая ночь оказалась весьма продуктивной для сотрудников муниципальных служб в дальневосточной столице. Дорожники, — по поручению главы города Константина Шестакова, — очистили Владивосток от 2 000 кубометров снега.
Также рабочие повторно обработали реагентами улицы и проезды к социально значимым объектам. Не остались без внимания тротуары, подземные переходы, виадуки и автобусные остановки.
Утром к аналогичным работам приступят управляющие компании.
«О любых проблемах с уборкой снега можно сообщить об этом можно в специальный чат-бот — @SnowVL_bot», — напомнили в пресс-службе мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столице ввели ограничения на дорогах из-за бушующей метели.