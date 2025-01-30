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Posted 30 января, 07:14

Published 30 января, 07:14

Modified 30 января, 07:16

Updated 30 января, 07:16

Массовая авария перегородила движение на мосту в Приморье

Проезд заблокирован полностью: массовое ДТП случилось на мосту во Владивостоке — фото

30 января 2025, 07:14
Фото: vostokmedia.com.

Массовая авария перегородила движение на мосту в Приморье

Сюжет
Мост
Серьезная авария стала причиной затора в районе Рудневского моста. Автомобилисты не могут проехать преграду и разворачиваются на полпути.

Массовое дорожное происшествие заблокировало полностью движение на Рудневском мосту, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, пострадали, как минимум, три автомобиля. Теперь на данном участке собирается серьезная пробка. Водители разворачиваются, осознав всю плачевность ситуации.

Подписчики социальных сетей заявили, что подобной аварии еще не случалось при таких обстоятельствах.

Фото: novosti_primorye25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП на Низководном мосту перегородило дорогу в сторону Владивостока.

Низководный снова заблокирован: несколько ДТП перекрыли движение на мосту в Приморье
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