Проезд заблокирован полностью: массовое ДТП случилось на мосту во Владивостоке — фото

Массовое дорожное происшествие заблокировало полностью движение на Рудневском мосту, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, пострадали, как минимум, три автомобиля. Теперь на данном участке собирается серьезная пробка. Водители разворачиваются, осознав всю плачевность ситуации.