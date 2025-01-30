Проезд заблокирован полностью: массовое ДТП случилось на мосту во Владивостоке — фото

Posted 30 января, 07:14
Published 30 января, 07:14
Modified 30 января, 07:16
Updated 30 января, 07:16
Массовое дорожное происшествие заблокировало полностью движение на Рудневском мосту, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, пострадали, как минимум, три автомобиля. Теперь на данном участке собирается серьезная пробка. Водители разворачиваются, осознав всю плачевность ситуации.
Подписчики социальных сетей заявили, что подобной аварии еще не случалось при таких обстоятельствах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП на Низководном мосту перегородило дорогу в сторону Владивостока.