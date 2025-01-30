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Posted 30 января, 02:02

Published 30 января, 02:02

Modified 30 января, 02:04

Updated 30 января, 02:04

Непогода продолжает властвовать в Приморском крае

Шел третий день циклона: снег и жуткий ветер не торопятся покидать Приморье

30 января 2025, 02:02
Фото: vostokmedia.com.

Непогода продолжает властвовать в Приморском крае

Сюжет
Погода
Несколько дней подряд в Приморском крае бушует циклон. Что ждет жителей региона в последний рабочий день?

Сегодня, 30 января, циклон продолжает властвовать на территории региона, сообщает «Примгидромет». Несмотря на ухудшение синоптической ситуации, в крае сохраняются приятные температуры, — столбики термометров поднимаются до -1 °С. Снегопад прогнозируется в центральных районах, на дорогах сохраняется гололедица и снежный накат.

Завтра, 31 января, циклон покинет Приморья. Зимние осадки ожидаются только на севере. Температурный фон сохранится прежним, но ветер начнет успокаиваться.

Во Владивостоке прогнозируется порывистый ветер, но снега не предвидится. Термометры покажут -12 — -15 °С, а днем воздух прогреется до -5 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморском крае в начале февраля.

А на термометрах вновь почти ноль: какая погода ждет Приморье в начале февраля
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