Шел третий день циклона: снег и жуткий ветер не торопятся покидать Приморье

Сегодня, 30 января, циклон продолжает властвовать на территории региона, сообщает «Примгидромет». Несмотря на ухудшение синоптической ситуации, в крае сохраняются приятные температуры, — столбики термометров поднимаются до -1 °С. Снегопад прогнозируется в центральных районах, на дорогах сохраняется гололедица и снежный накат.