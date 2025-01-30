Шел третий день циклона: снег и жуткий ветер не торопятся покидать Приморье

Posted 30 января, 02:02
Published 30 января, 02:02
Modified 30 января, 02:04
Updated 30 января, 02:04
Сегодня, 30 января, циклон продолжает властвовать на территории региона, сообщает «Примгидромет». Несмотря на ухудшение синоптической ситуации, в крае сохраняются приятные температуры, — столбики термометров поднимаются до -1 °С. Снегопад прогнозируется в центральных районах, на дорогах сохраняется гололедица и снежный накат.
Завтра, 31 января, циклон покинет Приморья. Зимние осадки ожидаются только на севере. Температурный фон сохранится прежним, но ветер начнет успокаиваться.
Во Владивостоке прогнозируется порывистый ветер, но снега не предвидится. Термометры покажут -12 — -15 °С, а днем воздух прогреется до -5 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморском крае в начале февраля.