Смена эпохи: решение японской автомобильной компании шокировало жителей Приморья

Posted 29 января, 23:43
Published 29 января, 23:43
Modified 29 января, 23:45
Updated 29 января, 23:45
Японская автомобилестроительная компания Mazda решилась на изменение логотипа, сообщает издание Nikkei. Организация сделала ребрендинг впервые за 28 лет.
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Приморцы высказалась о переменах в организации, машины которой весьма популярны в регионе.
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«Легендарный знак. Если еще „Тойота“ сменит лого, что дальше?».
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