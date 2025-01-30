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Posted 29 января, 23:43

Published 29 января, 23:43

Modified 29 января, 23:45

Updated 29 января, 23:45

Потеряла себя в эпоху цифровизации одна из любимых автокомпаний в Приморье

Смена эпохи: решение японской автомобильной компании шокировало жителей Приморья

29 января 2025, 23:43
Фото: vostokmedia.com.

Потеряла себя в эпоху цифровизации одна из любимых автокомпаний в Приморье

Сюжет
Юбилей
«Любимица» приморских автомобилистов никогда не будет прежней. Организация кардинально поменяла свое «лицо».

Японская автомобилестроительная компания Mazda решилась на изменение логотипа, сообщает издание Nikkei. Организация сделала ребрендинг впервые за 28 лет.

Сейчас эмблема выглядит объемной, но уже сегодня она сменится плоским изображением. Его оптимизируют, чтобы оно выглядело четче на экранах смартфонов и мониторов.

Фото: nikkei.com

30 января для официального анонсирования нового дизайна выбрали не случайно, именно в этот день состоится 105-летний юбилей компании.

Приморцы высказалась о переменах в организации, машины которой весьма популярны в регионе.

«Как так? Будто эпоха уходит»;
«Легендарный знак. Если еще „Тойота“ сменит лого, что дальше?».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что японский автогигант может покинуть не только российский рынок, но и мировую арену.

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