Такого у нас еще не было: всего через пару дней Новый год снова отметят в Приморье

Posted 30 января, 01:43
Published 30 января, 01:43
Modified 30 января, 01:45
Updated 30 января, 01:45
В это воскресенье, 2 февраля, Владивосток отметит Лунный Новый год в парке имени Сергея Лазо на станции Санаторной, сообщили в администрации города.
Праздник начнется в 13:00. Он обещает стать ярким событием для жителей. Гостей мероприятия ждут увлекательные старты на катке, где участники смогут проявить свою ловкость и скорость, преодолевая различные препятствия на коньках. Победители веселых соревнований получат памятные призы, что добавит духа соревнования и радости.
После активных игр пройдет мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев в восточном стиле. Он станет отличной возможностью для участников проявить свою креативность и насладиться атмосферой праздника. Кроме того, каждый желающий сможет вытянуть предсказание или написать свое желание на предстоящий год.
На протяжении всего праздника в парке будет работать ярмарка украшений: там можно найти уникальные изделия и подарки. Организатором события выступит муниципальное учреждение «Лазо».
Лунный Новый год — это не только время радости и веселья, но и возможность для людей собраться вместе, поделиться надеждами на будущее и прочувствовать богатство восточной культуры.
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