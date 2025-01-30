Такого у нас еще не было: всего через пару дней Новый год снова отметят в Приморье

После активных игр пройдет мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев в восточном стиле. Он станет отличной возможностью для участников проявить свою креативность и насладиться атмосферой праздника. Кроме того, каждый желающий сможет вытянуть предсказание или написать свое желание на предстоящий год.