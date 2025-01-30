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Posted 30 января, 01:43

Published 30 января, 01:43

Modified 30 января, 01:45

Updated 30 января, 01:45

Такого у нас еще не было: всего через пару дней Новый год снова отметят в Приморье

Такого у нас еще не было: всего через пару дней Новый год снова отметят в Приморье

30 января 2025, 01:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Соревнования
В это воскресенье, 2 февраля, в парке имени Сергея Лазо во Владивостоке пройдет яркое празднование Лунного Нового года. Гостей ждут активные игры на катке, мастер-класс по запуску воздушных змеев и ярмарка.

В это воскресенье, 2 февраля, Владивосток отметит Лунный Новый год в парке имени Сергея Лазо на станции Санаторной, сообщили в администрации города.

Праздник начнется в 13:00. Он обещает стать ярким событием для жителей. Гостей мероприятия ждут увлекательные старты на катке, где участники смогут проявить свою ловкость и скорость, преодолевая различные препятствия на коньках. Победители веселых соревнований получат памятные призы, что добавит духа соревнования и радости.

После активных игр пройдет мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев в восточном стиле. Он станет отличной возможностью для участников проявить свою креативность и насладиться атмосферой праздника. Кроме того, каждый желающий сможет вытянуть предсказание или написать свое желание на предстоящий год.

На протяжении всего праздника в парке будет работать ярмарка украшений: там можно найти уникальные изделия и подарки. Организатором события выступит муниципальное учреждение «Лазо».

Лунный Новый год — это не только время радости и веселья, но и возможность для людей собраться вместе, поделиться надеждами на будущее и прочувствовать богатство восточной культуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовых мероприятиях и концертах, которые пройдут во Владивостоке в 2025 году.

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